La apuesta de Netflix para mayo: una de robos y zombies de la mano del director de La liga de la justicia

Después de una década haciendo algunas de las películas de superhéroes más importantes de Hollywood, el director Zack Snyder regresa a las criaturas que lo hicieron famoso: los zombis, que esta vez se han apoderado de Las Vegas.

En El ejército de los muertos, que se estrenó en contadas salas estadounidenses el pasado viernes y en Netflix lo hará este 21 de mayo, la ciudad de los casinos en el desierto ha sido puesta en cuarentena tras ser invadida por sangrientas hordas de muertos vivientes. Un grupo de mercenarios armados intenta penetrar en la ciudad sitiada para robar millones de dólares de una bóveda debajo de la Franja, disponiendo de solo unas horas antes de que una bomba nuclear caiga sobre los horribles residentes de Sin City.

Para un director que se hizo un nombre con una nueva versión en 2004 de El amanecer de los muertos de George A. Romero, que satirizaba el consumismo desaforado al dejar sueltos a los zombis en un centro comercial, fue una jugada fácil.

"Es una película de zombis sobre una banda de asesinos que van a una Las Vegas infestada de zombis para sacar el dinero", recordó Snyder haberle dicho a los ejecutivos de Netflix. "Así que su reacción no fue tipo: 'Oh, no hagamos esa película. ¡Nadie quiere ver eso!'", relata.

Pero a pesar de su humor afilado, la cinta, una suerte de homenaje a películas de género como Escape de Nueva York y Aliens, y de atracos como La gran estafa, tiene verdadero valor emocional para Snyder. Se trata de su primer film desde que tuvo que abandonar la dirección de la aventura de superhéroes de DC Liga de la Justicia en 2017 debido al suicidio de su hija.

Snyder, de 55 años, soñó la idea de una película de "atraco con zombies" años antes, pero la reescribió para centrarse en la relación entre el duro padre Scott (Dave Bautista) y su hija separada Kate (Ella Purnell).

"Como ser humano, he evolucionado desde que hice El amanecer", dijo en una conferencia de prensa virtual. "Y por el solo hecho de tener la relación que tengo con mis hijos y ser padre (...) esa parte de la película realmente se volvió mucho más importante para mí de lo que quizás lo era hace 15 años". "El personaje de Dave está tratando de reconectarse con su hija", añadió. "Sí, es una película de atraco con zombis, pero realmente al final es una película de personajes en muchos sentidos".

"Peores que los zombis"

Por supuesto, otros cambios profundos han afectado al mundo desde que Snyder comenzó a filmar El ejército de los muertos en 2019, lo que le da a la película cierto inquietante aire de presagio. La pandemia de covid-19 apagó las rutilantes luces de los casinos de Las Vegas, y del mismo Hollywood, y el expresidente Donald Trump fue desalojado de su cargo por los votantes estadounidenses.

En la película, los refugiados de Las Vegas están confinados en jaulas y sometidos a controles de temperatura aleatorios por guardias brutales, mientras parcializados canales de noticias preguntan: "Cuarentena: ¿Verdad o miedo?".

Entretanto, la decisión de lanzar una bomba nuclear sobre Las Vegas el 4 de julio es ocurrencia de un presidente estadounidense anónimo que piensa que la idea de los fuegos artificiales en el Día de la Independencia sería "realmente genial" y "patriótica".

"Ha habido muchas locuras que han revalorizado la película de una forma u otra", dijo Snyder en las notas de prensa de la cinta. "Queríamos centrarnos en cómo una plaga de zombis afectaría a los marginados y cómo el gobierno podría usar algo como una plaga de zombis para eliminar ciertas libertades", agregó.

"Las interpretaciones son completamente diferentes ahora que cuando empezamos. Pero el truco para las películas de zombies sigue siendo el mismo: al final, los humanos son peores que los zombis".

