El total de la ayuda militar a Kiev supera los presupuestos de defensas de Rusia y Ucrania

Más de diez meses después de que Rusia invadiera Ucrania, la ayuda militar occidental que llega constantemente a Kiev desde los países de la OTAN y Estado Unidos ha alcanzado cifras sin precedentes. El monto total de esa ayuda representa tres veces el presupuesto de defensa de Ucrania para el año fiscal en curso.

Más significativo, sin embargo, es el hecho de que el total de ayuda militar occidental pronto cerrará la brecha con el presupuesto de defensa de Rusia para 2022, según informa la agencia estatal de noticias TASS.

Sobre la base de las declaraciones oficiales de los países donantes y las estimaciones de los medios, el informe afirma que la cantidad total de ayuda que Ucrania ha recibido de los estados occidentales y las organizaciones internacionales desde el comienzo de la "operación especial" de Rusia es de más de US$ 150,8 mil millones, lo que es casi tres veces mayor que el previsto presupuesto ucraniano de US$ 55.000 millones.

Esta observación se alinea con la afirmación anterior del presidente ruso, Vladimir Putin, de que “casi todas las capacidades militares de las principales naciones de la OTAN están siendo explotadas agresivamente contra Rusia”.

Además, el ministro de Defensa ruso, Sergey Shoigu, afirmó que su país no estaba involucrado en una batalla en Ucrania con el ejército de Kiev, sino con el "Occidente colectivo".

El informe de TASS llega días después de que Estados Unidos, el mayor donante de ayuda militar a Ucrania, decidiera otro paquete de ayuda militar por valor de US$ 3.750 millones.

Anteriormente, los informes en los medios occidentales también habían dado cuenta de la ayuda militar proporcionada a Ucrania por los países de la OTAN. Más de US$ 50 mil millones han sido asignados solo por el Congreso de Estados Unidos, que en comparación empequeñece su asistencia a países como Israel y Afganistán.

Otros importantes proveedores de ayuda militar a Ucrania han sido países como Alemania, Polonia y el Reino Unido, que han prometido equipos por valor de varios miles de millones de dólares a Ucrania en los últimos diez meses.

Además, expertos del Council for Foreign Relations (CFR), una organización sin fines de lucro radicada en Estados Unidos, afirman que países como Estonia y Letonia cuyas economías son pequeñas en comparación con Ucrania, han prometido también acudirá con ayuda militar.

Según muchos expertos occidentales, el apoyo militar occidental ha sido crucial para la defensa y la contraofensiva de Ucrania contra Rusia al proveer sistemas de armas sofisticadas de elevado costo y complejidad operativa.

Misiles de mano

Las primeras armas estadounidenses ampliamente utilizadas en el campo de batalla fueron los misiles y cohetes antitanque portátiles, incluidos los sistemas antiblindaje Javelin y los misiles de defensa aérea Stinger.

El costo de un solo misil Javelin es de US$ 197.884, mientras que el costo de disparar un Stinger es de aproximadamente US$ 38.000. Al mismo tiempo, el Reino Unido comenzó a enviar su arma antitanque ligera de próxima generación (NLAW), que cuesta aproximadamente US$ 33,000 por disparo.

Se han enviado varios miles de misiles de hombro de la OTAN a Ucrania, y se están concretando más suministros. En las primeras semanas del conflicto, densas concentraciones de misiles teledirigidos y cohetes antitanque en manos de las tropas ucranianas e incluso de voluntarios civiles tendieron numerosas emboscadas a las columnas blindadas rusas, lo que obligó al Kremlin a renunciar a sus ambiciones de apoderarse de la capital ucraniana de Kiev.

Obuses y proyectiles de calibre 155 mm

Una de las contribuciones occidentales más efectivas y de largo plazo a la resistencia y contraofensiva de Ucrania contra Rusia han sido los obuses estadounidenses M777 de 155 mm.

El costo estimado del obús M777 es de aproximadamente US$ 114 millones. Más de 140 de estos han sido entregados a Ucrania solo por los Estados Unidos. Países como el Reino Unido compraron, repararon y enviaron varios obuses M-109 a Ucrania, con un costo de alrededor de US$ 340 millones por unidad.

Países como Gran Bretaña, Canadá, Alemania y Australia también han enviado sus obuses de 155 mm.

Además de los cañones Howitzer, Estados Unidos, la República Checa, Alemania, el Reino Unido, Italia, Francia y otros estados importantes de la OTAN han enviado a Kiev millones de proyectiles de calibre 155 mm en los últimos diez meses.

El costo de cada proyectil varía, desde cientos hasta miles de dólares.

Lanzadores de cohetes

El equipo más revolucionario provisto a Ucrania es el sistema de lanzamiento de cohetes múltiples, incluidos el HIMARS de Estados Unidos, el M270 MLRS del Reino Unido y el MARS II de Alemania, una versión mejorada del M270 MLRS.

El HIMARS montado sobre un camión, más de 20 de los cuales han sido entregados a Kiev, es ampliamente considerado como el sistema de ataque de largo alcance más efectivo en el arsenal del ejército ucraniano.

En perspectiva, cada unidad de HIMAR costó aproximadamente US$ 5,1 millones en 2014, y el M270 MLRS cuesta aproximadamente más de US$ 2,3 millones. Además, Occidente ha enviado grandes cantidades de municiones para ser disparadas desde estos sistemas.

Sistemas de Defensa Aérea

Una de las contribuciones más significativas a Ucrania por parte de los países de la OTAN han sido los sistemas de defensa aérea, ya que Rusia ha lanzado sin cesar misiles y drones kamikaze sobre Ucrania.

Estados Unidos y Alemania anunciaron recientemente que enviarían una batería cada uno de los sistemas de defensa antimisiles PAC-3 Patriot, con un costo de alrededor de US$ 1.1 mil millones: US$ 400 millones para el sistema y US$ 690 millones para los misiles. Este es, con mucho, el sistema más caro prometido por alianza atlántica.

Además, Estados Unidos envió sus sistemas de misiles antiaéreos National Advanced Surface-to-Air Missile Systems (NASAMS), mientras que Alemania envió los sistemas de defensa aérea IRIS-T más avanzados. Estos dos sistemas fueron la primera defensa aérea de origen occidental en aterrizar en Ucrania.

Como se ha discutido ampliamente, estos sistemas son relativamente costosos. Una batería NASAMS cuesta US$ 23 millones, y un misil AMRAAM cuesta más de US$ 1,2 millones.

El IRIS-T es aún más costoso, un misil IRIS-T cuesta alrededor de US$ 430.000, que es 20 veces más que el costo del dron kamikaze de fabricación iraní lanzado por los rusos.

Estos son solo algunos de los muchos sistemas de defensa aérea que Occidente proporciona a Ucrania. A medida que continúen los ataques con misiles rusos, es probable que más de estos se liberen de las arcas occidentales y se envíen a Kiev.

Tanques y vehículos blindados

Los principales tanques proporcionados por la OTAN a Ucrania han sido tanques T-72 de la era soviética fabricados por Rusia. Los países de Europa del Este han entregado generosamente estos tanques a Ucrania, mientras que algunos fueron comprados por EE. UU. para desplegarlos en el campo de batalla en Kiev.

Por ejemplo, Washington envió 45 tanques T-72B de la era soviética en 2022 a Ucrania. Sin embargo, todos los aliados de la OTAN no han llegado a enviar tanques de batalla occidentales al país asediado por temor a una escalada incontrolable de la guerra.

Alemania ha destinado su Marder IFV.

Estados Unidos, Francia y Alemania anunciaron recientemente que entregarían vehículos de combate de infantería a Ucrania, mientras que Estados Unidos ha prometido el Bradley IFV, Alemania ha destinado su Marder IFV y Francia ha anunciado la entrega de su tanque ligero AMX-10RC.

El costo promedio de estos vehículos blindados y los cohetes/misiles integrados en ellos probablemente ascenderá a cientos de millones de dólares, considerando que se suministra una cantidad considerable de estos vehículos.

En particular, estos son solo un puñado del equipo total que se filtra como ayuda a Ucrania. En un momento en que Rusia ha demostrado que no tiene la intención de reducir su ofensiva y Ucrania ha decidido recuperar todos los territorios ocupados, la ayuda solo aumentará exponencialmente y redundará en una ampliación impredecible de las hostilidades.