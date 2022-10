La ciudad de Nueva York declaró en emergencia su sistema de albergues para inmigrantes y personas sin techo

Este viernes el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, declaró el estado de emergencia en la ciudad y afirmó que, desde abril, más de 17 000 solicitantes de asilo han sido transportados desde la frontera sur de los Estados Unidos a la ciudad de Nueva York. Estos inmigrantes son de América Latina y buscan escapar de la violencia y de la pobreza extrema.

Según el alcalde Adams, los 17.000 solicitantes de asilo han desbordado el sistema de albergues de la ciudad, que ahora supera las 61.000 personas, incluidos 20.000 niños.

Para resolver el problema, la ciudad decidió construir un conglomerado de tiendas de campaña en una playa de estacionamiento en el Bronx, a pesar de las advertencias de que esta área es propensa a inundarse, como el primer fin de semana del mes cuando menos de 25 mm de lluvia provocaron una inundación.

Las tiendas de campaña han sido reubicadas entonces en la isla de Randall, ubicada entre Manhattan, Bronx y Queens. El alcalde Adams también está considerando alojar a los inmigrantes en un crucero en forma temporaria.

La ciudad de Nueva York tiene una ley de "derecho a la vivienda", implica la obligación legal de proporcionar vivienda a adultos solteros y familias con niños.

Adams ha recibido muchas críticas por no utilizar los cuantiosos recursos de que dispone la ciudad, una de las más ricas del país. Según registros del catastro oficial, hay alrededor de 80,000 casas y apartamentos desocupados en la ciudad. Es importante señalar que Adams introdujo una política muy criticada de desalojar por la fuerza los campamentos de personas sin hogar en marzo de este año y su justificación para esta política fue que las personas sin hogar no tenían derecho legal a “construir campamentos”.

“El sistema de refugios de la ciudad de Nueva York tiene una política de alojamiento para cualquiera que lo busque. Y ha estado fallando, no debido a una política, sino porque los recursos no están siendo priorizados para hacer que esta política funcione”, dijo a Peoples Dispatch Karla Reyes, organizadora de vivienda y derechos de los inmigrantes de Harlem. “La forma de remediar esto es usar apartamentos vacíos, todas las viviendas de lujo, todas las propiedades inmobiliarias que no se utilizan, todas las oficinas del Midtown, las oficinas del centro que se encuentran cerradas”.

“Y nuestro deber como personas progresistas es dar la bienvenida a nuestros nuevos vecinos, iniciar el diálogo, crear unidad entre nosotros como personas que luchan por viviendas asequibles en esta ciudad”. añadió Reyes. “Puede que no haya sido la elección de cada migrante volar a Nueva York, pero es nuestra elección luchar por sus intereses, porque son nuestros intereses”.

La llegada de 17.000 solicitantes de asilo a la ciudad de Nueva York, desde abril a la fecha, es parte de una estrategia de sectores de extrema derecha para hacer que los liberales “paguen” por una reforma migratoria “liberal”. Gobernadores conservadores como Greg Abbott de Texas y Ron DeSantis de Florida han estado transportando inmigrantes a los llamados “enclaves liberales" como Nueva York, Chicago y el rico distrito de la isla Martha's Vineyard.

Estas verdaderas deportaciones internas, transportando a los solicitantes de asilo a largas distancias sin recursos de supervivencia, han sido denunciadas como actos de crueldad innecesaria.

DeSantis se atribuyó el dudoso mérito de llevar a 50 inmigrantes latinoamericanos a la isla de vacaciones de Martha's Vineyard. Los migrantes declararon que los habían engañado con la promesa de recibir documentos de trabajo o que creían que iban a un destino diferente.

La estrategia política de estos gobernadores es intentar desacreditar la reforma migratoria liberal mediante el transporte de grandes cantidades de inmigrantes a lugares como Nueva York, que se autodenomina “ciudad santuario” porque la ciudad limita su cooperación con la policía nacional de inmigración.

Al transportar muchas personas a estas ciudades para hacer colapsar los sistemas locales de alojamiento, estos gobernadores intentan demostrar que las políticas de inmigración progresistas son un fracaso.

“La inacción de Biden en nuestra frontera pone en riesgo a los tejanos y está abrumando a nuestras comunidades”, tuiteó Abbott el 31 de agosto. “Seguiremos transportando a los inmigrantes a ciudades santuario como Nueva York, Washington DC y ahora Chicago, hasta que el gobierno federal haga su trabajo y asegure la frontera”, enfatizó el gobernador.