La Comisión europea actualizó sus directivas para el tránsito de bienes rusos a través de Lituania

En lo que aparece como un intento de aliviar las tensiones entre Rusia y Lituania, la Comisión Europea actualizó sus directivas sobre el tratamiento de los bienes sancionados que se dirigen a Kaliningrado a través de territorio lituano.

De acuerdo con la actualización de las normas, no está permitido el tránsito por carreteras, pero no existe prohibición alguna para el tránsito ferroviario que no es objeto de sanciones.

Moscú queda así autorizada a transportar por vía férrea a través de Lituania, bienes de uso civil en cantidades que deben ser acordes con las transportadas en momentos previos a la guerra en Ucrania. Las autoridades deberán comprobar que los volúmenes de mercancías transportadas sean equivalentes al promedio de las enviadas durante los últimos tres años, sin que se produzcan flujos inusuales, especialmente los referidos a material de uso potencialmente dual, civil y militar.

Se especifica también que algunos bienes sujetos a sanciones preexistentes, como acero y cemento, no se podrán ser transportados por ruta.

Los materiales de origen o uso militar o doble uso y las tecnologías relacionadas no podrán ser transportados por ningún medio.

Las directivas de la comisión establecen que “los estados miembros tienen la obligación legal de prevenir cualquier forma de eludir las medidas restrictivas”.

A tales efectos, la comisión considera necesario que los estados miembros “continúen monitoreando los flujos de ida y vuelta entre las dos fronteras no contiguas de la Federación Rusa” y responsabiliza de ese control a las autoridades lituanas.

La actualización de las normas se produce después de semanas de tensión con Rusia y discusiones técnicas entre países de la comunidad sobre cómo hacer cumplir las sanciones referidas a los productos rusos con destino a Kaliningrado.

Rusia ha calificado como bloqueo las meticulosas revisaciones lituanas de sus cargamentos, aunque la Unión Europea ha negado que las restricciones constituyan un bloqueo, sino el cumplimiento de las sanciones impuestas a material que no sea de uso civil, sobre el que no pesa ninguna prohibición.

Pese a que los medios en Moscú habían expresado que se habían mantenido conversaciones previas con la Comisión Europea acerca del tránsito de bienes por Lituania, el vocero de la comisión, Eric Mamer, lo ha desmentido.

El vocero ruso, Dmitry Peskov dijo que esperaban algún progreso aunque consideraban que el problema del bloqueo persistía, en respuesta a versiones que indicaban que estaría próximo un acuerdo entre Rusia y la Unión Europea para retomar el tránsito de carga.

El gobernador de Kaliningrado estima que alrededor de la mitad de los bienes en tránsito podrían verse afectados por las prohibiciones, mientras que la empresa lituana que opera el ferrocarril estima en un 15% del total el volumen afectado.

(AFP, Euroactiv)