La Concertación tiene 750 miembros pero hasta ahora marcó 480 votos

La presentación de un candidato del Partido de la Concertación en las elecciones nacionales era una certeza para los integrantes de los partidos Nacional, Colorado y de la Gente. En mayo de este año, las tres agrupaciones finalmente habían acordado renovar la coalición que conformaron en los comicios de 2015, con el fin de quitarle al Frente Amplio el gobierno departamental de Montevideo. Para ello debían asegurarse de conseguir 500 votos en las elecciones internas de este domingo, con los cuales la Corte Electoral podría automáticamente validar su participación.

Sin embargo, algo falló: con casi la totalidad de los circuitos electorales escrutados (99,9%), el Partido de la Concertación consiguió 480 votos y se quedó a un paso de seguir en las contienda presidencial. Fuentes del Partido Nacional que impulsaron la conformación del bloque multipartidario aseguraron a El Observador que, aunque "todavía es muy temprano para sacar conclusiones" y "aún no se analizó el tema", deberán evaluar qué fue lo que falló.

Es que, con 750 integrantes, todo parece indicar que la lista del Partido de la Concertación ni siquiera fue votada por la totalidad de quienes figuraban en ella. Si bien cada lema definió su propia estrategia para asegurar la victoria, los tres partidos —Nacional, Colorado y de la Gente— habían definido que entregarían las papeletas a los 750 representantes, que se comprometieron a acudir a las urnas y votar por el Partido de Concertación, según expresaron las fuentes consultadas. De este modo, el triunfo estaría asegurado y la agrupación tendría vía libre para presentar un candidato a intendente de Montevideo el año próximo. Por este motivo, los partidos ahora deberán analizar "dónde estuvieron las fallas", ya que "había un compromiso de que esa gente votara la Concertación", explicaron.

Los jerarcas nacionalistas dijeron que, al menos dentro de su partido, aún no habían evaluado a quién postularían. Si bien trascendió que dos posibles candidatos eran el alcalde del municipio CH, Andrés Abt, y Sebastián Bauzá —el expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que en 2015 fue suplente de los candidatos que la Concertación presentó en las elecciones municipales: Álvaro Garcé y Edgardo Novick—, las fuentes indicaron que no tenían nombres definidos.

El Directorio del Partido Nacional habilitó la conformación del bloque opositor el 13 de mayo, aunque esta decisión fue rechazada por los integrantes del organismo vinculados al sector del senador Jorge Larrañaga, Alianza Nacional: Jorge Gandini, Pablo Abdala, Martín Fernández y la suplente de Omar Lafluf. Antes, la Comisión Departamental de Montevideo había aprobado la integración del Partido de la Concertación para las elecciones municipales. En esa oportunidad, los votos afirmativos fueron 11 y los negativos, 4.

En mayo también se discutiría la posibilidad de presentar candidatos a la Intendencia en otros departamentos, pero en los 18 departamentos restantes ganó el no a la Concertación, aunque con matices. El argumento principal de quienes se oponían a ella era que el proyecto tenía "una dosis de imprudencia", según expresó entonces a El Observador el diputado Pablo Abdala, por los "escasos días que (faltaban) para las elecciones internas".

Las mismas discusiones se dieron en el Partido Colorado y el Partido de la Gente. No obstante, la decisión de formar parte de la coalición fue tomada con mayor facilidad que en filas nacionalistas, donde la resolución recién fue alcanzada a pocos días del plazo límite, que fue el pasado 30 de mayo.

A la vez, el Partido Independiente y Cabildo Abierto fueron invitados a integrar el Partido de la Concertación, pero ambos se negaron. Por un lado, el Partido Independiente se negó porque tiene previsto desarrollar su propia estrategia para las elecciones departamentales, luego de las nacionales. “Nosotros estamos enfocados en nuestro partido. Después de las elecciones veremos las estrategias que hay en cada lugar. Sabemos que las departamentales son muy duras, puede ser que en algún departamento se quiera hacer acuerdos más adelante, pero no es algo que esté planteado en este momento”, dijo en mayo a El Observador el precandidato y líder del partido, Pablo Mieres.

Cabildo Abierto, por su parte, rechazó la propuesta por considerar que no era el momento de pensar en acuerdos. También en mayo, el coordinador Rivera Elgue —mano derecha del candidato Guido Manini Ríos— había explicado a El Observador que “el partido no (estaba) en condiciones de integrar la Concertación porque aún (estaba) todo por armar”. “Estamos terminando de armar el funcionamiento del partido, las listas y no nos podemos distraer”, afirmó en esa oportunidad.