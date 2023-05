La confianza de los consumidores en Estados Unidos se desploma en mayo

La creciente preocupación de los consumidores sobre la inflación, el tope de la deuda y la eventual cesación de pagos si el Congreso no autoriza elevar el tope al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos crea una situación delicada al gobierno de Joe Biden.

El índice de confianza, medido por la Universidad de Michigan y publicado el viernes, cayó un 9% desde abril, bajando a 57,7 puntos. Los analistas esperaban una caída menos severa, estimando el índice en 62,9 puntos, según el consenso de la consultora Briefing.com.

Los consumidores estadounidenses se enfrentan a una "proliferación de noticias negativas sobre la economía", subraya Joanna Hsu, directora de la encuesta de la Universidad de Michigan, en el comunicado de prensa, según consigna un despacho de la agencia AFP.

Hsu menciona los temores de recesión, pero también, más a corto plazo, los riesgos que plantea "el impasse de la crisis de la deuda", que podría empujar a la primera economía del mundo a una situación de default.

Sin un acuerdo, Estados Unidos se encontraría en incumplimiento de pago potencialmente a partir del 1 de junio, según el Departamento del Tesoro, una situación sin precedentes que podría impactar fuertemente sobre la economía mundial

El presidente Joe Biden y los principales legisladores parecían incapaces el martes de desbloquear la subida del límite de la deuda de Estados Unidos, de U$S 31,4 billones, a pesar de una reunión cara a cara tres semanas antes de que el país se vea forzado a un impago sin precedentes.

Tras cerca de una hora de conversaciones, el demócrata Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, no mostraron señales de suavizar sus posturas ante la posibilidad de un impago tan pronto como el 1 de junio.

"No he visto ningún movimiento nuevo", dijo McCarthy a la prensa tras la reunión, y se quejó de que Biden no aceptó entablar conversaciones hasta que se agote el tiempo. "Esa no es forma de gobernar", dijo.

La Casa Blanca, dijo "no tiene un plan B". Sin embargo, dijo que las dos partes acordaron que su personal se reunirá en los días siguientes para que quienes deben tomar decisiones vuelvan a verse e intentar lograr un punto de acuerdo.

Mitch McConnell, líder de la minoría republicana en el Senado, dijo a periodistas que no habrá un aumento del techo de la deuda sin un recorte del gasto. La oposición a la Casa Blanca esperaba que Biden ofreciera su propia versión sobre la reunión respecto de los recortes presupuestarios sugeridos por los republicanos.

Los economistas han advertido de que la falta de pagos de la deuda podría sumir a la economía estadounidense en una profunda recesión con un aumento del desempleo. Por otra parte, la cesación de pagos desestabilizaría un sistema financiero mundial basado en los bonos estadounidenses.

Biden pidió a los legisladores que eleven sin condiciones el límite de endeudamiento autoimpuesto por el Gobierno federal. Sin embargo, el republicano McCarthy dijo que la Cámara de Representantes no aprobará ningún acuerdo que no recorte el gasto para hacer frente al creciente déficit presupuestario y señaló que no ve una solución a corto plazo.

En otras oportunidades, las disputas por el techo del endeudamiento público en Estados Unidos terminaron con acuerdos en las últimas horas de las negociaciones, evitando así el temible default.

En 2011, el forcejeo provocó una rebaja histórica de la calificación crediticia del país. Pero los veteranos de aquella disputa advierten de que la situación actual es más arriesgada porque las divisiones políticas se han acentuado y tanto republicanos como demócratas miden fuerzas electorales en este dilema.

Los demócratas prefieren aumentar el gasto público porque están en el gobierno y de esa manera mantienen peso en el electorado. Los republicanos prefieren la austeridad fiscal como filosofía y no van a regalar a la Casa Blanca la posibilidad de que Biden se consolide.

La reunión del martes fue seguida con atención en vísperas de lo que se espera que sea un periodo cada vez más tenso en Washington, antes de junio, cuando el Tesoro estadounidense predice que el país podría verse obligado a incumplir el pago de algunas deudas.

El republicano McCarthy, cuyo partido sólo tiene una escasa mayoría en la Cámara de Representantes, quiere vincular una votación sobre el techo de la deuda a amplios recortes del gasto que la Casa Blanca considera draconianos. La reunión de Biden con el presidente de la Cámara fue la primera desde el 1 de febrero.

Serán dos semanas de intrigas, idas y venidas, con la posibilidad de un estrés político y económico en caso de que republicanos y demócratas no lleguen a un acuerdo sobre cuánto recortar el gasto y cuánto ampliar el tope de endeudamiento.

A las tensiones económicas entre ambos partidos políticos se suma que esta semana tuvo fin el llamado Título 42, usado por la administración Trump para impedir el ingreso de migrantes sin papeles con la justificación de la pandemia.

Los gobernadores republicanos se oponen a los migrantes sin papeles y hasta llegaron a enviar en micros a estados gobernados por demócratas a algunas personas en esta condición.

Este jueves por la noche en El Paso, estado de Texas, Estados Unidos y México estrenaron una nueva era marcada por la incertidumbre que genera el fin de una normativa restrictiva en el contexto de una creciente ola de migrantes latinoamericanos corridos por la falta de empleo y la pobreza en sus países.

Fueron 40 meses de vigencia, con dos prórrogas judiciales, de vigencia del Título 42. En su lugar, seguirá en vigor el Título 8. Ambos operaron conjuntamente en estos algo más de tres años. El cambio trae en la práctica un endurecimiento de las condiciones para lograr el asilo por parte de los solicitantes a radicarse o tener un trabajo temporario en los Estados Unidos. .

Lo cierto es que los migrantes siguen llegando a la frontera en cantidades récord y la frontera que divide México de Estados Unidos, de 3.200 kilómetros de longitud, tiene del lado norte a 24.000 agentes fronterizos que constituyen una barrera de seguridad para quien quiera pasar sin autorización.

Se pude decir que la crisis es a ambos lados de la frontera. Pero del lado mexicano, los migrantes solo quieren pasar, no pretenden quedarse en México. Y la crisis excede a ambos países. La migración venezolana es la más numerosa, por los problemas internos del país y también por el ahogo de las sanciones que aún pesan sobre el gobierno de Nicolás Maduro.

Pero también hay otros latinoamericanos que quieren llegar a Estados Unidos, provenientes de Guatemala, de Nicaragua, de Ecuador, de Perú y también de Haití, el país más golpeado por la crisis pero cuyos ciudadanos deben salir de la isla en la que viven y llegar a tierra mexicana, lo cual es muy dificultoso.

Los migrantes, esta semana que termina llegan a pie, cruzando hasta seis países, selvas frondosas, desiertos severos y con más desesperación que posibilidades ciertas de lograr asilo. El miércoles último, 10.400 personas trataron de cruzar a Estados Unidos. Y esa cifra es más o menos la que promedió la semana.

Las autoridades fronterizas de Estados Unidos calculan que al otro lado de la frontera, 60.000 personas aguardan en estos momentos para pasar. Las cifras, según las de, pueden aumentar hasta 150.000.