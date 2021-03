La controversia del feminismo

Por Agustina Segú

Me resulta un tanto difícil comenzar a escribir porque es una temática que me genera impotencia a la hora de explicarla. Porque me he dado cuenta de que el término "feminismo" es visto con recelo, apatía e ignorancia por quienes, desde mi punto de vista, no logran ver el verdadero valor y significado del movimiento.

¿Qué sucede que nos cuesta tanto reconocernos feministas? Lo más básico es hacer una búsqueda en internet del concepto. "El feminismo es un conjunto heterogéneo de movimientos políticos, culturales, económicos y sociales que tiene como objetivo la búsqueda de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y eliminar la dominación y violencia de los varones sobre las mujeres además de una teoría social y política".

El concepto como tal, no genera mucha discusión. Se busca la igualdad entre hombres y mujeres. Nadie quiere "matar al hombre", nadie quiere "sentirse superior" o tener "privilegios". Se busca terminar con todos los actos que atenten contra la vida de la mujer. No solo actos de violencia física sino también aquellos comentarios, gestos "sutiles", que son micromachismos.

Se busca que haya igualdad de oportunidades, que haya espacio para las mujeres en todos los ámbitos, y no por ser mujeres sino porque sus capacidades son iguales que la de los hombres, pero eso muchas veces es cuestionado.

Seguro pasa con muchos conceptos y movimientos sociales, pero el feminismo genera una controversia casi absurda. A veces pienso que el tema es complejo y otras, que es más sencillo de lo que creemos.

¿Por qué se desvirtúa? Cuando algunas mujeres arrojan pintura a un edificio durante la marcha por el día de la mujer la atención se va hacia ese hecho en particular. La gente se indigna, se enoja con una efervescencia que pocas veces se ve. Claro está que es un hecho vandálico, pero ¿es tan trascendente como para dejar al margen el hecho de que se está protestando por la violencia sistemática hacia las mujeres? ¿Es tan importante como para dejar de hablar de las denuncias hechas por violencia, de cómo la justicia desampara a las mujeres y luego cuando aparecen asesinadas les "sorprende"? (Si estás viviendo una situación de violencia basada en género podés denunciar llamando al 0800 4141 o *4141 desde celulares, también al 911).

Está mal tirar pintura a una iglesia y a cualquier otra edificación; pero lo que hay que preguntarse es: ¿qué pesa más en la balanza de nuestros principios como personas? Hay que entender que entre los malos actos hay diferencias de gravedad. ¿Qué nos importa más?, ¿castigar los actos hechos en contra de bienes o aquellos hechos contra las personas?

Reitero, todo lo malo debe ser castigado, pero como ciudadanos tenemos que estar dispuestos a denunciar no solo los grafitis en las paredes sino también los gritos pidiendo ayuda de la vecina. No tengo respuestas a todo lo que el feminismo plantea, no hay una solución mágica pero lo que sí puedo es reconocer mis errores, actitudes y pensamientos. Ser feminista es ser empático, tolerante y respetuoso, por eso digo que ser feminista es ser buena persona.

Aprendamos a ser feministas. Hay que empezar a tomar conciencia. Ayudemos a la mujer, pero también al hombre. Porque el cambio se necesita de forma transversal, en todos los ámbitos y para todas las personas. Porque la cultura machista no solo perjudica y denigra a las mujeres sino también a los hombres y pocas veces estamos dispuestos a reconocer que nos interpela a todos de diversas formas.

Esta es mi opinión. Espero haberme expresado de la mejor manera y que pronto entendamos que el feminismo está para ayudarnos a todos a vivir en una sociedad más solidaria, justa y equitativa.