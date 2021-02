"Me encanta que tengan sanción social": Ginés González criticó las vacunaciones VIP tres días antes de renunciar

Ginés González García concedió una entrevista en el programa radial de Luis Novaresio en radio La Red tres días antes de su obligada renuncia por el escándalo de las vacunaciones VIP.

Al ahora exministro le preguntaron:

- ¿Qué le pasa cuando ve en las noticias, se debe enterar al mismo tiempo que nosotros, que un intendente, la mujer, el chofer, se vacunan, que en Salta se vacunan militantes sociales y demás?

- No, no me gusta, no me gusta, nosotros...a ver, yo, tengo dos subsecretarios que están enfermos y no están bien, justamente porque hemos respetado absolutamente las normas y pese a ser trabajadores de salud, no estamos entre la prioridad de los trabajadores.

Y añadió:

- Claramente, en un país tan grande, con tantas jurisdiciones, bueno, alguna travesura de este tipo...pero me encanta que tengan sanción social y eso es lo que debe pasar, dijo según el diálogo que publica Infobae.

Pero la mañana del viernes, el periodista Horacio Verbitsky evidenció un mar de fondo que deja sin sentido las palabras del entonces ministro de Salud de Argentina.

En el programa radial El Destape contó que le habían aplicado la primera dosis de la Sputnik contra el covid-19 luego de llamar a su "amigo" Ginés González Garcia.

El secretario del ministro lo citó en el ministerio y le fue puesta la dosis, que destapó lo que ya se conoce como las vacunaciones VIP, un listado al que se han ido sumando nombres de personas vinculadas al sistema político con el paso de las horas.

En su carta de renuncia al presidente Alberto Fernández, González García señala:

"Aprovecho empero la oportunidad para reconfirmar mi posición sobre el motivo que trascendió, en tanto las personas vacunadas pertenecen a los grupos incluidos dentro de la población objetivo de la campaña vigente, y la confusión involuntaria de mi secretaria privada en la citación a las personas vacunadas en este Ministerio ocurrió estando yo en la provincia de Entre Ríos. Asumo de todas formas la responsabilidad por la equivocación”

También dice que "lamenta sinceramente que semejante malentendido pudiera deslucir una gestión que dio un fuerte impulso a la reconstrucción del sistema de salud; que recuperó programas desmantelados por la gestión anterior...".