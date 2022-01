La deuda neta de Uruguay llegó a la mitad del PIB, según UCU

La deuda neta de Uruguay se situó en 49,8% del Producto Interno Bruto (PIB) con los datos actualizados a setiembre, indicó el último Monitor de Coyuntura de la Universidad Católica (UCU).

"A finales de setiembre la deuda bruta total del sector público se ubicaba en US$ 42.655 millones, cifra equivalente al 74,9% del PIB, que en los 12 meses a esa fecha se estimaba en US$ 56.991 millones. Si a la deuda bruta se le restan los activos externos (sin contar a los que son la contrapartida de los encajes bancarios, que son pasivos contingentes) y los activos con residentes, se llega a US$ 28.354 millones, o sea el 49,8% del PIB", explicó el informe elaborado por el economista Javier de Haedo.

De acuerdo al documento, las cifras representan crecimientos moderados con relación a las de finales de 2020, después que en ese año todos los indicadores “saltaran” de manera considerable tanto en Uruguay como en todo el mundo, como contrapartida de las fuertes caídas registradas en los PIB y a los mayores déficits fiscales, que fueron a su vez consecuencia del impacto de la pandemia en la actividad de la economía y de su enfrentamiento mediante expansiones fiscales.

¿Cómo cambia la relación entre deuda y PIB?

La proporción de deuda con respecto al PIB puede aumentar tanto por un incremento del endeudamiento como por una contracción del propio PIB. En los últimos tiempos ocurrieron ambas cosas en el escenario internacional y en Uruguay. Además, dado que parte de la deuda está contraída en pesos y parte en dólares, las variaciones en el tipo de cambio también juegan un rol en el valor de la deuda.

Según la publicación de la UCU, en el año 2020 la deuda bruta pasó del 60,8% al 74,4% del PIB, mientras que la deuda neta trepó desde el 39,9% al 48,6%. En 2020 el PIB cayó 5,9% y el déficit fiscal subió un punto y medio, hasta el 5,9% del PIB, por la caída en la actividad económica y por el “efecto COVID” estimado por el MEF en 1,1% del PIB.

No obstante, "ese deterioro excepcional en la relación entre la deuda pública y el PIB siguió a uno también muy importante que se dio en los años anteriores, con bajas tasas de crecimiento económico y elevados desequilibrios fiscales", señaló el informe. "Después de que la deuda pública tocara mínimos con relación al PIB a finales del año 2013, se dio una seguidilla de seis años con aumentos en esa relación. En el caso de la deuda bruta, se pasó del 53,3% al ya referido 60,8% del producto al cabo de 2019, y en el caso de la deuda neta, se pasó del 29,6% al 39,9% del PIB entre 2013 y 2019", detalló el documento.

Por último, el Monitor de Coyuntura agregó que para los próximos años, los planes del gobierno apuntan a la estabilización de la relación entre la deuda y el PIB, de la mano de una mayor mejoría fiscal y de un crecimiento económico firme.