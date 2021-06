La encrucijada de Tabárez: la urgencia de ganarle a Bolivia y la necesidad de rotar el plantel

Rehén de sus limitadas producciones futbolísticas y un punto ganado en los seis disputados en los dos primeros partidos del grupo A, la selección uruguaya está en una encrucijada en esta Copa América Brasil 2021. Por un lado, el jueves frente a Bolivia tiene que ganar para lograr la clasificación a los octavos de final y por otro, el director técnico debe administrar el físico de los futbolistas ya que en seis días acumularán tres partidos. Y el lunes, cuando enfrente a Paraguay en el cierre de la serie, serán cuatro encuentros en 10 días en el final de la temporada para muchos de los jugadores.

Después del empate con Chile registrado este lunes, Tabárez expresó: “Nos llevamos sensaciones de que podemos intentarlo y dejar todo lo que se dejó hoy. Con el calor importante que hizo que el esfuerzo fuera muy grande y superior al que hicimos hace tres días. En seis días jugamos tres partidos. Espero que contra Bolivia podamos soportar el esfuerzo y luchar por lo que queremos, por toda la gente que cree en esta selección y por nosotros mismos”.

EFE

Diego Godín calentando antes del partido con Chile

Se suma a la acumulación de partidos que Uruguay jugará dos seguidos en Cuiabá, zona de Mato Grosso, con una temperatura superior a 30°C y una elevada humedad. En el estadio Arena Pantanal de esa ciudad enfrentará a los bolivianos el jueves a la hora 18. Luego se trasladará a Río de Janeiro para jugar contra Paraguay el lunes a la hora 21 en el estadio Nilton Santos, en el cierre del Grupo A.

Así están las posiciones:

Equipo Pts J G E P GF GC Argentina 7 3 2 1 0 3 1 Chile 5 3 1 2 0 3 2 Paraguay 3 2 1 0 1 3 2 Uruguay 1 2 0 1 1 1 2 Bolivia 0 2 0 0 2 1 4

En otras circunstancias, el partido frente a Bolivia sería ideal para rotar el plantel, pero no es el caso actual. Los celestes necesitan los tres puntos después de perder contra Argentina y empatar frente a Chile. De ganar el jueves, frente a los guaraníes definirán en qué lugar de la tabla terminan. En los papeles, cuánto mejor sea la ubicación, más parejo será el rival a enfrentar en la siguiente fase.

De los 26 futbolistas que llevó a Brasil, Tabárez utilizó a 19 en los dos partidos jugados. La Conmebol permitió viajar con 28 jugadores, aunque después resolvió que se pueden hacer cambios de forma ilimitada en la lista debido a la pandemia de coronavirus.

Los más veteranos tienen más minutos

Hay cinco futbolistas que disputaron los 180 minutos de juego y cuatro de ellos son los más grandes del plantel: Fernando Muslera y Diego Godín tienen 35 años, Luis Suárez y Edinson Cavani 34, mientras que el quinto es Josema Giménez, que tiene 26.

Frente a Argentina, Giménez estuvo unos minutos sentido en la parte posterior de la pierna de acuerdo al gesto que hizo de tocarse esa zona, aunque luego se recuperó.

EFE

La reacción de Suárez en el partido contra Argentina

El zaguero no tuvo una temporada ideal, no se lo permitieron las lesiones musculares. También contrajo covid-19 en setiembre del año pasado. En Atlético de Madrid disputó 21 encuentros.

Matías Viña y Federico Valverde les siguen en cantidad de minutos en cancha. El volante de Real Madrid que empezó jugando como volante externo frente a Argentina y luego fue ubicado como doble 5, donde mejor rinde, no ha mostrado aún su mejor versión futbolística. Es otro que viene de un año complicado por las lesiones y el covid que tuvo en abril.

Este martes en sus redes sociales, Valverde hizo un mea culpa sobre el desempeño de la selección.

Han sido partidos difíciles y no estamos contentos, pero les aseguro que TODOS tenemos la misma ilusión de ganar, ahora hay que seguir y darle para delante porque SOMOS URUGUAY 🤍💙@aufoficial pic.twitter.com/uf6MCPUKCJ — Fede Valverde (@fedeevalverde) June 22, 2021

Matías Vecino y Nicolás De La Cruz completaron un poco más de 100 minutos en los dos partidos, mientras que Giorgian De Arrascaeta y Facundo Torres no llegaron a 90. Son los cuatro más destacados dentro de un panorama bajo en cuanto a funcionamiento individual.

Todavía no debutaron

Los cinco jugadores de cancha que aún no debutaron en la Copa América son Sebastián Coates, Ronald Araújo (está lesionado), Camilo Cándido, Brian Rodríguez y Maximiliano Gómez.

De estos, Gómez no fue tenido en cuenta hasta el momento porque las pruebas PCR le siguen dando positivo de covid-19, aunque viajó con el alta médica y un permiso de Conmebol porque no contagia, pero no puede jugar. Este martes al mediodía el plantel volvió a hisoparse y si el resultado es negativo, estará disponible para el jueves.

EFE

Maxi Gómez durante el partido contra Chile

El delantero del Valencia dio positivo el 27 de mayo, antes de volar a Uruguay. Debido a eso no participó de los dos partidos de Eliminatorias, el 3 de junio contra Chile y el 8 de junio frente a Venezuela, ambos con resultado 0-0. Se integró a los entrenamientos en el Complejo Celeste el 11 de junio.

Araújo, mientras tanto, quedó afuera del plantel contra Chile por una molestia en los músculos isquiotibiales. Este miércoles se le realizará una ecografía en Cuiabá para conocer la gravedad de la lesión.

Cándido se integró a la selección en los partidos de Eliminatorias por la baja de Joaquín Piquerez, quien sufrió una distensión muscular, y todavía no debutó, mientras que Brian Rodríguez quedó unos escalones abajo de Torres y de Brian Ocampo, quien entró por el positivo de covid-19 de De Arrascaeta y luego fue confirmado en el plantel de la Copa.

Coates es de los jugadores con más experiencia en la selección y viene de una temporada fantástica en Portugal, logrando el título de liga con el Sporting club de ese país.

Los jugadores de la selección disfrutaron de la piscina este martes por la mañana y en la tarde tenían previsto entrenar en el estadio Dutrinha de Cuiabá.

Bolivia recupera a su goleador

Bolivia, mientras tanto, recupera a tres jugadores que tenían coronavirus para el partido contra Uruguay, entre ellos a su goleador Marcelo Moreno Martins, quien fue crítico con la Conmebol. Así lo comunicó la Federación: “Tras cumplir con los 10 días de aislamiento y sin presentar síntomas, conforme lo establecen las normas sanitarias del Ministerio de Salud de Brasil para las personas detectadas con covid 19, los jugadores Marcelo Martins, Henry Vaca y Luis Haquin fueron autorizados por dicha entidad sanitaria para trasladarse a Cuiabá”, anunció.

🇧🇴 COMUNICADO 🇧🇴 pic.twitter.com/saVFPCI5Z1 — Federación Boliviana de Fútbol (@FBF_BO) June 22, 2021

Los jugadores en cuestión serán sometidos a pruebas PCR junto al resto del plantel pensando en el partido contra Uruguay. Además, los tres que cursaron la enfermedad “realizarán pruebas de esfuerzo y una rigurosa revisión y evaluación médica por parte del cuerpo médico de la selección”.

La selección que dirige el venezolano César Farías perdió los dos partidos que jugó en la Copa: 3-1 con Paraguay y 1-0 con Chile.

Minutos de los jugadores uruguayos