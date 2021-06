Avanza un casillero: Uruguay sale del fondo de la tabla, y descubre un nuevo nivel

La imagen que devuelve la televisión tras el pitazo final del brasileño Claus, de Tabárez rompiendo un papel con apuntes -que tuvo en sus manos y consultó varias veces durante el partido-, representa la expresión de quien supera una prueba, y sube un nivel. Tabárez, quien ensaya en la vida real en el tablero de la Copa América, quemó una de las tres vidas que le quedan en este recorrido en el grupo A, avanzó un casillero, la lectura más positiva del juego, pero sigue buscando desesperadamente el funcionamiento que este grupo debe alcanzar, en la mirada más preocupante de esta selección.

Uruguay, que este lunes igualó 1-1 ante Chile en Cuiabá en su segunda presentación, está muy lejos del mejor rendimiento que debe expresar, pero, cuando los últimos registros arrojaban un saldo negativo en resultados y rendimientos, un esbozo de superación se asume como un poco de aire para salir del ahogo.

efe afp

Suárez celebra su gol

El empate a Tabárez le deja unas pocas buenas conclusiones:

1) Recuperó al jugador más importante que tiene en este plantel, jugando en Brasil, a sus 27 años: Giorgian de Arrascaeta. El de Flamengo es el puente que quiere ponerle Uruguay al fútbol del equipo. Y lo mostró en el inicio con 20 minutos en los que le dio un ritmo diferente al ataque. El entrenador sabe que este De Arrascaeta maduro, veloz y rápido con el balón, le puede dar a Cavani y Suárez lo que necesitan, y también puede activar al mediocampo si consiguen interpretar el juego del oriundo de Nuevo Berlín. El problema que tiene De Arrascaeta es que viene de dos semanas de inactividad porque tuvo covid-19, y físicamente no está bien.

2) Vuelve a tener la mejor versión de Matías Vecino, ese volante que suele elogiar cada vez que puede porque le pone equilibrio al mediocampo, y es un futbolista que pisa las dos áreas. También se agotó y en el segundo tiempo tuvo que dejar la cancha. Jugando cada tres días en esta Copa América es difícil que los futbolistas que no vienen de una temporada normal (el de Inter volvió este año tras una intervención en la rodilla), puedan sostener el ritmo.

3) La versatilidad que tiene para los dibujos tácticos. Comenzó con línea de cuatro y se plantó en el segundo tiempo con tres. Mandó a Nandez de carrillero de un lado, y a Viña del otro, y fueron los motores fuera de borda de este equipo.

4) El goteo futbolístico de Facundo Torres. Sigue ganando confianza y espacios en la selección. Necesita más tiempo. Lo tiene que seguir llevando así. Lo mandó a la cancha para jugar los últimos 30 minutos y el de Peñarol demostró que, en períodos cortos hasta que finalmente se pueda afirmar más tiempo, tiene movimientos que lo hacen diferente. Su remate de gol, que Bravo desvió al córners, terminó en el tiro de esquina el mismo delantero puso en el área para que Giménez ganara de cabeza y Suárez la empujara sobre la línea para el empate. En una situación similar está Ocampo. Si lo sigue llevando de a poco conseguirá sacar lo mejor de ellos.

5) El gol de Suárez, ¡es el gol de Suárez! Uruguay necesitaba que sus delanteros convirtieran. Cortaron una racha de 443 minutos sin marcar y se sacaron el peor registro en la red rival en 15 años. Es un elemento de presión menos en el camino de la recuperación.

efe afp

Cavani no puede creer que la pelota no haya entrado

También tiene para corregir porque con este juego no puede llegar hasta la última semana de competencia de la Copa América:

1) Valverde tiene que aportar más a este equipo. Necesita más espacios con el balón. Asume una función táctica clave (siempre aparece cuidando las espaldas del lateral o carrilero en la figura defensiva), pero tiene que mirar el partido hacia adelante no hacia atrás. La diferencia la hace cuando pisa el área, no cuando defiende. Es un desperdicio que no se suelte.

2) Suárez y Cavani ya no son aquellos que llegara como llegara, llevaban la pelota al fondo de la red. Ahora necesita otro juego, más intenso y profundo, que Uruguay aún no consigue.

3) La rotación del plantel se transforma en un ejercicio clave en este torneo. Jugando cada tres días, con temperaturas de más de 30°C, Tabárez tiene que administrar bien sus recursos, pero tiene la urgencia de encontrar el juego.

efe afp

Viña y Tabárez

4) La defensa sigue sin expresar la consistencia que el equipo necesita. El gol llega por un acierto de Vargas-Brererton que dejó a la vista los errores de Viña, Godín y Giménez, que aparecieron todos corridos en los espacios que debían cubrir.

5) Por las circunstancias de juego, la línea de tres, con Nandez y Viña como carrileros funcionó mejor que el equipo con cuatro en el fondo.

Uruguay sacó un punto ante Chile que le permite avanzar un casillero. De todas formas, sigue lejos. Tabárez tiene que apurar en el ensayo, pero va comprobando que la línea de tres es una buena opción para salir a buscar el partido; que Vecino está aprobado; De Arrascaeta, si consigue volver a su mejor forma física, también; Nández le da lo que ningún otro puede aportar como carrilero por derecha; Viña por izquierda; ahora solo le falta un volante, para darle forma definitiva al mediocampo.

Le quedan dos chances (Bolivia el jueves y Paraguay el lunes) para terminar de cerrar la fórmula y mirar a las semifinales con la seguridad de que no está tan lejos de meterse entre los cuatro primeros, porque, tras superar la serie, un partido es lo que le separa de los cuatro mejores. De lo que sigue lejos Uruguay es de una actuación que termine de brindar tranquilidad a quienes lo ven por televisión.