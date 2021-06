Maxi Gómez superó el covid-19 y viajó a Uruguay; la celeste define este jueves la lista para la Copa América

El delantero uruguayo Maximiliano Gómez recibió el alta médica de covid-19 e inmediatamente viajó este miércoles de España a Montevideo, a la espera de ser confirmado como uno de los futbolistas que integrará el plantel de la selección para la Copa América Brasil 2021.

El atacante de Valencia contrajo coronavirus el pasado 27 de mayo y tras cumplir los 14 días y tener el alta, viajó a Uruguay junto a su pareja, tal como lo compartió en sus redes.

Gómez, de 24 años, estaba reservado para la reciente doble fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022, pero contrajo el virus justo antes de trasladarse a Montevideo para afrontar esos dos partidos.

“Lamentablemente he dado positivo de COVID 19 antes de viajar a Uruguay. Tristeza por no poder acompañar a mis compañeros de selección pero siempre alentando y dando fuerza desde donde me toque estar”, indicó el sanducero al dar a conocer su caso el 27 de mayo.

Durante la cuarentena, el delantero entrenó en su casa para mantener su estado físico, hasta que recibió el alta e inmediatamente viajó a Uruguay.

Maxi Gómez cerró su temporada en Valencia con siete goles, mientras que con la selección tiene tres conquistas, la última de ellas por las actuales Eliminatorias, cuando el pasado 8 de octubre marcó el tanto para el agónico triunfo 2-1 ante Chile en el Estadio Centenario.

Twitter

MAxi entrenó en su casa durante la cuarentena

El atacante, que ya disputó la Copa América de Brasil 2019, se perfila para ser uno de los convocados para el ataque celeste, donde no podrá estar Darwin Núñez, que está lesionado y descartado para el torneo continental.

Tabárez da la lista

La selección uruguaya presentará este jueves la lista de convocados que irán a la Copa América de Brasil 2021.

El cuerpo técnico que encabeza Óscar Tabárez puede citar hasta 28 futbolistas para el certamen en el que Uruguay debutará el próximo 18 de junio ante Argentina (21:00) por la segunda fecha del Grupo A.

@Uruguay

Maxi Gómez en la selección

Con el plantel definido, la selección entrenará en el Complejo Celeste hasta el miércoles 16, día en el que viajará a Brasillia, donde se jugará el encuentro ante la albiceleste.