De Arrascaeta, el puente que tiende Tabárez para llegar al éxito en la Copa América y que demoró un positivo de covid-19

Brasil habla de Giorgian de Arrascaeta, y todavía no debutó en la selección en esta Copa América 2021. El último partido lo jugó en octubre del año pasado ante Chile, por Eliminatorias. Para los brasileños, De Arrascaeta es un símbolo en el fútbol de ese país a partir de la condición de crack que construyó con Flamengo, club con el que ganó nueve títulos en tres años, incluida una Copa Libertadores.

Este lunes ante Chile, no solo sus fanáticos en Brasil buscan ver el talento del delantero de Nuevo Berlín, sino que Uruguay le pone el saco para que asuma la responsabilidad de líder futbolístico y el técnico Tabárez le dio el lugar que el covid-19 le quitó en las últimas semanas.

Con sus éxitos en el fútbol brasileño, donde es una de las grandes figuras, De Arrascaeta había llegado al Complejo de la AUF el 31 de mayo para iniciar lo que imaginaba era un mes y medio de consolidación en la selección.

Sin embargo, cuando al día siguiente, el mismo día que cumplía 27 años, dio positivo a un control de covid-19 no solo quedó fuera de los partidos de la selección ante Paraguay (0-0) y Venezuela (0-0) por Eliminatorias, sino que se perdió dos semanas de entrenamiento en una etapa clave y en la previa del comienzo de la Copa América.

AFP

De Arrascaeta abre la fila

El preparador físico de la selección, José Herrera, explicó antes de la partida a Brasil que De Arrascaeta y Maxi Gómez, el otro futbolista que sufrió covid-19 y no pudo jugar en las Eliminatorias, no llegaron al complejo con el peso ideal, por el aislamiento. "Durante unos días entrenaron por su cuenta y en condiciones no ideales. La recuperación es muy individual, los hemos visto bien estos dos entrenamientos. Vinieron un poco bajos de peso, pero en el correr de los días se van a poner en forma".

De Arrascaeta perdió peso y no se sostuvo entre los titulares, aunque era la carta de Tabárez para jugar como pieza clave para hacer funcionar el mediocampo.

Este lunes regresa a la titularidad ante Chile con el compromiso de ser el revulsivo que necesita la selección de Tabárez, que debe cortar una racha de 378 minutos sin convertir goles y tiene que ganar para avanzar en la clasificación a la segunda fase de la Copa América. Clasifican cuatro de los cinco combinados que participan en el grupo A que integran Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

“Los jugadores vivimos de momentos. Si nos encontramos bien físicamente y con confianza tenemos los estímulos más importantes que puede recibir un jugador”, explicó De Arrascaeta a Referí en una charla antes de la Copa América.

@Selección

Viña, Tabárez y De Arrascaeta

A Brasil 2021, a los 27 años, en el mejor momento de su carrera, siendo crack en Brasil y buscando un lugar como titular en la selección que sigue procurando encontrar su 11 ideal, llega motivado y con desafíos inigualables: ser titular “es una cuenta pendiente que tengo en la mente”, dijo, y aseguró que se siente “en debe” en ese asunto.

El detalle final lo tiene que aportar Tabárez. ¿En qué lugar lo coloca?

De Arrascaeta le explicó a Referí dónde se siente más cómodo. “Cuanto más espacios tenga para jugar, mejor. Aunque muchas veces me tocó jugar en Brasil por izquierda y los espacios los consigo en el medio. Eso varía, pero sin dudas con espacios y cancha para jugar es cuando estoy más cómodo”, comentó el futbolista, a quien le resulta indiferente si va por izquierda o por el medio. Solamente necesita espacio y cancha para correr.

Valverde, Vecino, De la Cruz, De Arrascaeta, Suárez y Cavani conforman el ataque y las dos primeras líneas de defensa de Uruguay.

Lo que se sabrá cuando el equipo se pare en el campo a la hora 18 ante Chile es en qué lugar va De Arrascaeta: 4-4-2 por izquierda como ante Egipto en el Mundial 2018, como volante a las espaldas del delantero 4-2-3-1 como ante Chile en la primera fecha de estas Eliminatorias, en su último partido con la celeste hace ocho meses, cuando jugó con Brian Rodríguez por derecha y De la Cruz por izquierda en esa línea de tres atrás de de Suárez, o de enganche en el 4-3-1-2 como ante Perú en la Copa América 2019.

Uruguay enfrenta Chile a partir de la hora 18 en su segunda presentación en la Copa América, y De Arrascaeta tiene una buena ocasión para demostrar que se puede ganar un lugar en la oncena de Uruguay en la tierra en la que es ídolo.