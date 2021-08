La explosiva valorización de dLocal, el unicornio uruguayo que la rompe en Wall Street

En el ecosistema empresarial y de valores todavía está fresco el recuerdo de la reciente salida a la bolsa de la empresa dLocal, y no solamente por lo que este hito conlleva, sino por ser además el primer unicornio uruguayo, al superar una capitalización de mercado superior a los US$ 1.000 millones previo a su apertura en Wall Street.

dLocal, que tuvo como precio de Oferta Pública Inicial (IPO) de US$ 21, empezó a cotizarse a US$ 31 (un salto del 47,6%), y vendió en su primer día 29,4 millones de acciones.Hoy los US$ 31 dólares por acción son parte del pasado, ya que debido al éxito y la proyección que se le asocia a los proyectos de la compañía, el precio de sus títulos alcanzó los US$ 62,44; es decir, logró un rendimiento de un 101,4% desde que se comenzó a cotizar en bolsa.

Para Nicolás Müller Lyng, especialista de análisis de mercado en Capitaria, "podría esperarse que las acciones de dLocal volvieran a tener un pico en el futuro cercano".

¿Por qué las acciones de dLocal han aumentado tanto?

Este jueves 19 de agosto, el precio de la acción aumentó alrededor de un 27% luego que la empresa reportara su primera entrega trimestral desde su IPO con mejores resultados a los esperados por el mercado este miércoles.

Los analistas esperaban ingresos por US$ 40,5 millones y ganancias por acción en el orden de US$ 0,05, sin embargo, dLocal superó las expectativas y generó ingresos por US$ 59 millones y ganancias por acción de US$ 0,057.

Esto se suma al hecho de que dLocal tendría una positiva evaluación por parte de los inversionistas, ya que ha estado posicionándose en nuevos mercados como: Vietnam, Guatemala y Malasia para llevar a cabo su modelo de negocio. Lo que se traduce en que la compañía ya estaría ofreciendo los servicios de pago en línea en 30 países.

¿Qué esperar para dLocal en los próximos meses?

"Sin duda alguna es una compañía con gran potencial por su modelo de negocio, que se caracteriza por conectar a países emergentes con países desarrollados por medio de un sistema de pago. No cabe duda de que es bastante innovador, y podría captar cada vez más el gusto de otros inversionistas", consideró Müller.

Desde el punto de vista del precio de la acción, este alcanzó hoy su máximo histórico cuando bordeo los US$ 68,5, para luego mostrar una corrección del orden del 9,8%. El hecho de tener una subida importante durante esta jornada, (ya que logró romper la lateralización que mantenía desde fines de junio entre los US$ 42,17 y U$ 55,83), marca un precedente de que podría alcanzar nuevos máximos.

Este escenario podría ser beneficioso para la compañía dada la cantidad de estímulos monetarios que se están sucediendo alrededor del mundo producto de las consecuencias de la pandemia. Estos estímulos, por parte de los diferentes gobiernos y bancos centrales, podrían propiciar un escenario donde los pagos digitales como los de dLocal se vean favorecidos.

"Este modelo de negocio viene a llenar una brecha que antes no había sido abordada por otros emprendedores y podría impulsar nuevos negocios en economías más desconectadas que no cuentan actualmente con un sistema de pago digital adecuado", indicaron desde Capitaria.

La plataforma, fundada por Sergio Fogel y Andrés Bzurovski, presentó a mediados de junio un acuerdo con Amazon el cual permite que por primera vez los comerciantes extranjeros puedan vender sus productos en Brasil. Este acuerdo implica cambios para la empresa, porque pasaron de ser un proveedor de soluciones de pago, a desarrollar una integración de soluciones de mercado.