Así fue el lanzamiento de dLocal en la bolsa de Wall Street

A las 10:30 la uruguaya dLocal comienza a cotizar en la bolsa de Nueva York, en Wall Street, formando parte de uno de los mayores hitos en la historia de la economía uruguaya.

Podés seguirlo en vivo acá:

10:00: El CEO de la empresa, Sebastian Kanovich, agradeció a todos los empleados de la empresa por haber llegado hasta acá e hizo especial mención a los fundadores Sergio Fogel y Andrés Bzurovski. Kanovich también presentó a la empresa y detalló cuál es el servicio que brindan.

10:30: Se dio el clásico campanazo de bienvenida en Wall Street y el Kanovich firmó, haciendo que oficialmente la empresa comience a cotizar en bolsa.

Luego de StarMedia, fundada por Fernando Espuelas, dLocal se convirtió en la segunda compañía uruguaya en salir a bolsa. En el caso de StarMedia fue en 1999, cuando realizó una oferta pública inicial (OPI) en el Nasdaq, obteniendo una recaudación de US$ 110 millones.

El equipo de dLocal en el clásico campanazo de Wall Street

En el registro se señala que habrá una oferta de 29,4 millones de acciones de un total de 293 millones de acciones, lo que sería alrededor del 10% de la propiedad. Según informó la agencia Bloomberg, cada una de estas tendrá un valor de entre US$ 16 y US$ 18 y estará simbolizada para las letras “DLO” en el Nasdaq.

De acuerdo al documento ante la SEC se indica que estiman obtener un valor neto de aproximadamente US$ 500 millones. Esto se daría “asumiendo un precio de la OPI de US$ 17 por acción”.

Finalmente, por la alta demanda el precio de colocación fue de US$ 21 por acción y recaudó US$ 617,4 millones. La empresa, fundada por Sergio Fogel y Andrés Bzurovski, quedó valorizada en torno a US$ 6.150 millones.

Los inicios del primer unicornio uruguayo

La plataforma dLocal surgió en 2016 como un spin-off (subsidiaria) de la empresa Astropay, creada en 2009 por Sergio Fogel y Andrés Bzurovski. Su negocio se basa en ofrecer procedimientos de pago en mercados emergentes, para compañías que no están establecidas en esas zonas. Su proceso de expansión comenzó rápidamente, llegando en primera instancia a mercados regionales como el de Brasil.

El inicio del camino estuvo plagado de problemas, pero hubo dos aspectos que nunca se negociaron: el esfuerzo y la insistencia. En palabras de Fogel, uno de los valores que tuvo la empresa fue persistir para tratar de alcanzar los objetivos marcados.

Sin embargo, el fundador también reconoció que la suerte les jugó a favor para estar en el lugar y el momento correcto. “El emprendedor que tenga éxito y diga que no tuvo suerte, está mintiendo”, agregó en una charla organizada por el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) en noviembre de 2020.

En los primeros años de operación de la tecnológica uruguaya, había cuatro empleados trabajando en las soluciones de pago. Pero en la medida que se fueron expandiendo, más colaboradores se sumaron y en 2017 tenían 100 trabajadores alrededor del mundo.

En setiembre de 2020, dLocal se convirtió en el primer unicornio uruguayo, esto quiere decir la primera startup en ser valuada en más de US$ 1.000 millones. A raíz de una inversión de US$ 200 millones liderada por la firma de capital General Atlantic, se valuó a la empresa en US$ 1.200 millones, "convirtiéndose no solo en el primer unicornio de Uruguay, sino también en una de las empresas latinoamericanas de tecnología financiera de mayor valor que respalda el crecimiento de los comerciantes globales en los mercados emergentes", anunció la empresa en ese momento.