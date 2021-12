La facturación de las empresas tecnológicas cayó 6% en 2020 y sumó casi US$ 1.800 millones

La facturación del sector de las Tecnologías de la Información (TI) fue de US$ 1.794 millones en 2020, una disminución de 6% con respecto a 2019 (US$ 1.912 millones), según la encuesta anual divulgada por la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI).

De las 245 empresas socias con actividad TI, que fueron clasificadas por facturación y tipo de negocio, participaron del relevamiento 127 firmas (52%). La encuesta alcanzó una representatividad de 84% para el tramo de facturación 1 (mayor a US$ 5 millones), de 61% para el tramo 2 (entre US$ 1 y US$ 5 millones), de 37% para los tramos 3 (entre US$ 200 mil y US$ 1 millón) y de 28% para el tramo 4 (menos de US$ 200 mil).

CUTI

Facturación total del sector TI

Leandro Loureiro, presidente de la CUTI, sostuvo que la caída de la facturación se explica “por la incidencia de la pandemia y el impacto y el impacto que tuvo en las empresas de TI que dan servicios a sectores de la economía como el turismo y el entretenimiento”.

“De todos modos, fue de los sectores que mostró más resiliencia ante la crisis mundial de la economía”, agregó Lourerio.

Además, las ventas al resto del mundo (las exportaciones más las ventas de filiales) cayeron 3% y las del mercado interno se redujeron 9%, ambas en relación con el registro de 2019. Sin embargo, las exportaciones superaron por primera vez al mercado interno: US$ 902 millones frente a US$ 891 millones, respectivamente.

CUTI

Facturación del sector TI al mercado interno y resto del mundo

“Se puede apreciar que es la primera vez que se tiene mejor performance en los negocios internacionales que en los nacionales. Eso muestra un mayor foco de las empresas en los mercados globales”, dijo Loureiro.

Por otra parte, el segmento de servicios TI fue el único que aumentó la facturación en 2020 y se posicionó como el de mayor nivel de actividad, desplazando a infraestructura TI.

La facturación de los servicios TI fue de US$ 858 millones en 2020, lo que implicó un aumento de 38% con respecto a 2019, cuando alcanzó los US$ 631 millones.

En el caso del segmento infraestructura TI, redujo 5% su facturación en 2020 con respecto a 2019, siendo US$ 589 millones y US$ 620 millones respectivamente.

“Se aprecia que un incremento en la cantidad de personas formadas para trabajar en la industria tendría un impacto significativo en el PIB del país, no solo por la contribución del propio sector sino también por la contribución de sectores de alto uso y aplicación de tecnología y de aquellas inversiones que Uruguay sea capaz de atraer por contar con talentos disponibles”, señaló Loureiro.

En cuanto a los principales destinos de exportación, Estados Unidos mantuvo el primer lugar, captando el 74% en 2020. El segundo lugar lo ocupó Reino Unido con 5,3%; y el tercero, Chile con 4,4%.

CUTI

Top 10 destinos de exportación

Por otra parte, la estimación del empleo en las empresas TI, universo CUTI, se mantuvo en torno a 15 mil personas. De los cuatro segmentos analizados, servicios continuó siendo el segmento que más personas emplea.

CUTI

Evolución del empleo en el sector TI

En tanto, en 2020 se verificó un aumento en la participación de los hombres en el total de empleo del sector, que pasó de 69% a 72% del total, y, por ende, una disminución de la participación de las mujeres que se ubicó en 28%.