La Fed seguirá con tasas bajas en 2021; ¿cómo puede aprovecharlo Uruguay?

La Reserva Federal de EEUU (Fed), no tiene en sus planes hacer cambios en su política fuertemente expansiva, aun cuando las vacunas puedan controlar la pandemia de covid-19, y los estímulos que propone el gobierno del presidente Joe Biden puedan empujar la actividad.

La idea quedó clara en los pronósticos de diciembre, y en distintos mensajes brindados por autoridades de la Fed en las últimas semanas. Así todo indica que las tasas de interés se mantendrán en niveles cercanos a cero para fomentar el consumo y la inversión, hasta que la economía se recupere de la crisis.

¿Cómo puede aprovecharlo Uruguay? Un informe sobre perspectivas para 2021 elaborado por la firma Nobilis al que accedió El Observador, explica que ello tendrá dos efectos positivos sobre Uruguay.

En primer lugar, Uruguay podrá seguir accediendo a los mercados internacionales de deuda y financiarse a tasas bajas como lo vino haciendo en el último tiempo. Por ejemplo, a mediados de 2020 se emitió un bono en dólares que se colocó al menor costo de financiamiento desde que el país ingresa a los mercados externos de renta fija en esa moneda.

Por otro lado, se considera probable que la decisión redunde en un dólar más débil a nivel global. Así, el peso podría fortalecerse contra el dólar y eso sería positivo para el consumo interno, y ayudaría a la recuperación de la economía, explica el documento. Un dólar más bajo también podría ayudar a desacelerar la inflación.

Según el reporte de Nobilis, estas condiciones “benignas” a nivel internacional también permitirán continuar con el proceso de desdolarización de la deuda. La firma considera como probable que Uruguay vuelva al mercado durante el primer trimestre de este año con una emisión en pesos o Unidades Indexadas (UI).

“Las condiciones están dadas, en tanto el apetito de los inversores internacionales es visible y el gobierno tiene necesidad de colocar deuda, pudiendo acceder a tasas muy bajas en relación con su propia historia”, dice el reporte.

Al cierre de octubre (último dato publicado por la Unidad de Gestión de Deuda del MEF), el 51% de la deuda estaba en dólares. En el último reporte de deuda también se estimó que las necesidades de financiamiento para este año son de uno US$ 3.800 millones. De esa cantidad, alrededor de US$ 3.200 millones se planean conseguir mediante la emisión de títulos en el mercado local e internacional.

El último mensaje de la Fed

La economía estadounidense sigue recuperándose del impacto del coronavirus aunque todavía evoluciona en niveles inferiores a los de antes de la pandemia, y recién en 2023 podría verse una recuperación del mercado laboral, estimó la Fed en diciembre.

Así mantuvo sin cambios sus bajas tasas de interés entre 0 y 0,25% a pesar de una mejora de sus previsiones sobre la economía para 2021 y 2022. El organismo espera un crecimiento de 4,2% en 2021 y de 3,2% en 2022. En setiembre anticipaba una suba del PIB de 4% en 2021 y 3% en 2022.

Otros desafíos

Según la firma Nobilis, aunque el contexto internacional está dando tiempo al gobierno para corregir distintos desequilibrios, se considera “indispensable” reducir el déficit fiscal por la vía de ahorros en el gasto; y avanzar en una reforma de la seguridad social que permita reducir los aportes que se deben realizar desde rentas generales.

Otro de los desafíos que menciona el reporte es la reducción del desempleo (10,9% en noviembre). Se considera como factible que en 2021 se mantengan algunas restricciones sanitarias que tienen impacto directo en sectores intensivos de mano de obra, como turismo, comercio, restaurantes y hoteles. Eso permite anticipar que el desempleo seguirá en niveles altos en 2021 y la recuperación del empleo será lenta.

Primera emisión de 2021

Esta semana el gobierno colocó notas de tesorería con vencimiento en 2026 a una tasa de 0,89%, sorprendiendo al mercado el bajo rendimiento. Se ofrecieron notas por US$ 50,9 millones y hubo ofertas por US$ 254,2 millones. Finalmente se colocó deuda por US$ 101,7 millones. La firma Puente destacó que esta operación “confirmó el apetito de los inversores por títulos en moneda nacional de corto plazo".