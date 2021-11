La final de la Copa Sudamericana tendrá a ocho uruguayos

Con la presencia de ocho uruguayos la final de la Copa Sudamericana 2021 que se disputará este sábado en el Estadio Centenario, desde la hora 17:00, tendrá un atractivo especial para el país sede del evento a pesar de que los dos equipos en liza serán brasileños.

Con equipo arbitral de mayoría uruguaya y dos jugadores que defendieron este mismo año a Nacional y a Peñarol, el Red Bull Bragantino-Athletico Paranaense del que saldrá el campeón de la Sudamericana tiene el telón de fondo del clásico del fútbol uruguayo.

De un lado estará Emiliano Martínez, jugador de la cantera de Nacional que el 30 de agosto pasó a Red Bull Bragantino a cambio de US$ 4 millones por el 70% del pase.

Cabecita levantada y pase calibrado

El campeón de la Libertadores sub 20 en 2018, debutó en el primer equipo tricolor el 15 de setiembre de 2019 en el Gran Parque Central contra Liverpool, por la primera fecha del Torneo Clausura. Entró a los 80 minutos por Rafael García. Nacional ganó 4-1 ante el negriazul que acababa de ganar el Torneo Intermedio.

Pero ese fue el único partido que jugó esa temporada. Recién con la llegada de Gustavo Munúa comenzó a tener protagonismo como volante central. Elegante, de buen manejo, iniciador de salida y ordenado contención, Martínez jugó 47 partidos y le marcó dos goles a Fénix.

Gol a Fénix, beso al escudo

Sin nunca haber pateado un penal, le tocó definir la serie de penales de los octavos de final de la Copa Libertadores 2020 contra Independiente del Valle -los que habían festejado cuando el sorteo les deparó a Nacional- y también definió en el quinto penal la final del Intermedio 2020 contra Wanderers, que se jugó en enero de 2021.

Desde su llegada al equipo que dirige Mauricio Barbieri disputó 10 partidos en los que fue titular en cuatro (salió en tres) y entró en los seis restantes. Acumula 387 minutos en cancha.

En la Copa Sudamericana no estuvo a la orden en ninguno de los partidos desde su llegada al club debido a que no puede jugar porque ya defendió a Nacional en este torneo continental en 2021. Integra el plantel del club, viajó a Montevideo para estar junto a sus compañeros, pero no podrá jugar, aunque forma parte del equipo.

Un volante todoterreno

A su frente, si le toca entrar (no se especula que sea titular), tendrá a David Terans, mediapunta de 27 años.

Formado en Rentistas, el zurdo pasó por Santiago Wanderers, recaló en Danubio con muy buenas actuaciones (8 goles en 14 partidos en el segundo semestre de 2017), jugó entre 2018 y 2019 en Atlético Mineiro y llegó a Peñarol a préstamo con una opción de compra de US$ 1 millón.

Una zurda exquisita en acción

A causa de la pandemia de coronavirus, Peñarol logró extender su préstamo hasta que Athletico Paranaense golpeó la puerta con una oferta de US$ 1,4 millones que el jugador no pudo rechazar.

Terans se fue en plena fase de grupos de Copa Sudamericana y para Peñarol supuso un duro golpe del que le costó recuperarse, hasta que Pablo Ceppelini tomó ritmo y agarró la batuta del equipo.

Desde su llegada a Athletico Paranaense, el rey David -como lo llaman en Curitiba- lleva disputados 39 partidos con nueve goles anotados.

En la Sudamericana anotó un solo gol, en la semifinal de ida contra Peñarol, con una chilena poco ortodoxa que se metió ante un estático Kevin Dawson.

Gol a Peñarol y pedido de perdón

Su continuidad en Brasil con el nivel que llegó de Peñarol llevó a Óscar Tabárez a convocarlo por primera vez en su carrera a la selección donde sumó algunos minutos (45') entrando del banco ante Perú y Bolivia pero sin lograr mayor destaque, al punto de que para la reciente doble fecha de Argentina y Bolivia no fue tenido en cuenta.

Contra Bolivia por Eliminatorias

Terans seguramente sea titular en la final del sábado ya que es un jugador importante dentro del esquema del entrenador Alberto Valentim.

Andrés Matonte dirigirá su primera final internacional.

Matonte en el clásico del 0-0 de febrero

Será acompañado por los asistentes Martín Soppi y Carlos Barreiro. El cuarto árbitro serán Christian Ferreyra mientras que en el VAR se desempeñarán Leodán González con Nicolás Tarán y el peruano Víctor Carrillo.

Tarán fue juez asistente el pasado martes en el Argentina-Brasil que se jugó en San Juan por Eliminatorias, clásico tras el cual, la Comisión de Arbitrajes de Conmebol decidió suspender por tiempo indefinido a Andrés Cunha y Esteban Ostojich por no haber sancionado como correspondía, con expulsión, a Nicolás Otamendi por un violento golpe con el antebrazo hacia atrás a Raphinha.

El lugar de Cuha será ocupado por González lo que mantuvo en ocho el contingente uruguayo que le dará un atractivo especial a la final de la Sudamericana.