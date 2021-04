La historia del uruguayo Alejandro Piriz: de chofer de ómibus en Buenos Aires a actuar con Susana Giménez en la serie de Amazon

Hasta hace unos meses, manejaba ómnibus de la línea 543 en Lomas de Zamora, Buenos Aires. Hoy el uruguayo Alejandro Piriz Pesoa, de 42 años, actúa junto a la diva argentina Susana Giménez.

Se espera que en algunos meses se estrene Porno y helado, la serie de Amazon Prime Video, que consta de ocho episodios y está siendo grabada en Uruguay.

"En la serie tengo el papel de guardia de seguridad y chofer de Susana, algunas escenas van a ser en el auto, y probablemente también haya una canción de la que voy a formar parte", contó Piriz en una reciente nota del diario argentino Clarín titulada El colectivero uruguayo que comparte auto, porno y helado con Susana Giménez.

En una entrevista a fines de marzo en la publicación Infocielo cuenta cómo lo seleccionaron para la producción de Amazon.

“Fui a un casting, como van todas las personas. Me seleccionaron por foto, vieron en la audición que interpreté bien y me eligieron entre las 10 personas que se habían presentado" , explicó.

Piriz le comentó a Clarín que continuará con su trabajo en el transporte, ahora en Montevideo: "La actuación me gusta y me pagan, pero me pasa lo mismo que a muchos actores, que no viven de eso y tienen otro trabajo. Es complicado vivir del arte, antes de la pandemia y ahora todavía más".

Piriz ya tenía experiencia como actor. Actuó como extra en la película Miami Vice que se filmó en Uruguay en 2006.

Ya radicado en Argentina participó en la película Porno para principiantes, una comedia que protagonizan Martín Piroyanski y a Nicolás Furtado,

Cuando la película se estrenó a fines de 2019, algunos pasajeros del 543 empezaron a reconocerlo. "Algunos hasta me pedían fotos, les parecía sorprendente que fuera actor y estuviera manejando un colectivo", recordó Piriz, quienen su cuenta de Instagram se describe como actor, bailarín, deportista y chofer.

En los artículos se recogen las múltiples actividades que ha realizado Piriz: fue fusilero fusilero en la Armada de Uruguay, stripper en discotecas en Argentina y hasta los 26 años, futbolista profesional.

Jugó como puntero izquierdo en Cerro en Primera; fue a préstamo a Wanderers, jugó en Kallithea de Grecia ("donde no me fue muy bien") y en Brown de Adrogué.