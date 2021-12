La "humillante" escena de unos profesores recogiendo dinero en una escuela de EE.UU. para financiar sus clases que causó indignación

En ella, una decena de profesores de escuela de Dakota del Sur, en Estados Unidos, compiten por acumular la mayor cantidad billetes de US$1, de un total de US$ 5.000, que han sido desparramados en la mitad de una cancha de hockey en hielo.

En el video que se hizo viral, se ve a los maestros con cascos en la cabeza, gateando mientras se meten entre la ropa lo que alcanzan a recoger con las manos, para lo que tenían cinco minutos.

El concurso hacía parte de un evento benéfico celebrado el pasado sábado llamado "Dash for Cash", que en español se traduce "carrera por dinero en efectivo", por el que sus organizadores tuvieron que disculparse ante la ola de indignación y protesta que causó.

Here they go! pic.twitter.com/G0MH3Y1VXU