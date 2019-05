La imagen de que Sartori no sabe es "una estrategia", según su jefe de campaña

"Ya perdí el control de los nombres y las caras de todos los asesores que hemos consultado. Son cientos y de distintos países", aseguró a Teledoce el jefe de campaña del precandidato nacionalista Juan Sartori, Óscar Costa, cuando fue consultado acerca de su vinculación con Juan José Rendón y Avidel Villareal.

Más temprano este mes, El Observador informó que ambos asesores políticos de fama internacional —uno de ellos conocido como el “rey de la propaganda negra”— están detrás de la campaña atípica que está llevando adelante el precandidato. Costa expresó en el programa Desayunos Informales que no podía señalar "ningún asesor en particular", y agregó que en la campaña de Sartori "hay tanta gente trabajando que ya no" los conoce.

Por otra parte, Costa sostuvo que la imagen que muestra el precandidato de que no sabe de ciertos temas "es una estrategia". Según el jefe de campaña, cuando Sartori fue al programa En la mira de VTV, sí sabía el porcentaje de desempleo que hay en Uruguay, a pesar de que no quiso decir la cifra cuando fue consultado por el periodista Gabriel Pereyra. "No lo dijo porque íbamos con la estrategia de no manejar números", zanjó Costa.

El jefe de campaña a su vez dijo que Sartori —a quien conoce desde 2006, cuando empezaron a hacer negocios juntos— tiene "muchas más condiciones como político que como empresario". “Despierta en la gente una sensación de cercanía y proximidad que es increíble. Todo el mundo lo para por una selfie o para charlar”, señaló en Desayunos Informales.

Según Costa, el comando de campaña ha encargado encuestas particulares de intención de voto que afirman que Sartori trajo "muchos" votos al Partido Nacional, y de todos los partidos. Esos votos, aseguró el dirigente, son en su mayoría de personas que viven "en zonas que supuestamente no entra ni la policía ni las ambulancias", pero adonde el precandidato ha ido y jamás tuvo problema.

Asimismo, Costa reconoció que los gastos de la campaña de Sartori son elevados, pero se excusó de dar el monto exacto porque —según dijo— no tenía los números en ese momento. De acuerdo a un informe del programa Santo y Seña, tan solo en marzo el precandidato gastó US$ 2 millones entre publicidad televisiva, vía pública y prensa, siendo el que más desembolsó.