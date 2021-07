La impronta que intentó dejar Graciela Bianchi en sus seis días como vicepresidente

Graciela Bianchi cerró este viernes un ciclo muy particular de seis días, que transcurrió con "absoluta normalidad" y también "muy contenta por la responsabilidad" que le tocó asumir. Es que, como primera senadora titular ocupando su cargo, desde el sábado 24 ejerció como vicepresidenta de la República, ya que Beatriz Argimón estuvo en el exterior por una misión oficial.

Su premisa, aseguró, fue cumplir las funciones inherentes a su cargo y "aprovechar el tiempo", aunque sin innovar con respecto a la tradicional política desarrollada por la vicepresidenta titular.

"No corresponde que yo innove, porque soy interina", precisó ante la consulta de El Observador. La única acción, que ni siquiera quedó por escrito, fue la de no apelar a los servicios de seguridad o del auto oficial destinado al vicepresidente . "No por una crítica a quién lo usa", aclaró. "No me creo la vicepresidente, aunque debo actuar con tal", agregó.

La ausencia de actividad en estos días en el Senado le impidió, por ejemplo, dejar su firma para la posteridad en las leyes que, eventualmente, pudieran ser ratificadas. Sin embargo, como vice, Bianchi estuvo presente este viernes en el encuentro entre el presidente Luis Lacalle Pou y los legisladores de la coalición de gobierno en la residencia de Suárez y Reyes. Allí fue ubicada, de acuerdo a su investidura provisoria, entre el mandatario y el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado.

Por su parte, el jueves de la semana pasada ya había ido a Torre Ejecutiva a reunirse con Delgado, y así realizar la habitual coordinación entre el gobierno y el Parlamento en temas legislativos.

Es que existía la posibilidad de que, en los días en los que le tocara presidir el Senado, se concretara la interpelación a Luis Alberto Heber por la extensión de la concesión de la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo. La instancia terminó aplazándose por el nacimiento de la hija de Charles Carrera, el senador frenteamplista que encabezará el llamado a sala.

Por pocos días tampoco le tocará presidir una sesión histórica y que se aventura problemática: la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, irá este miércoles a la Asamblea General a fundamentar el pedido de incremento del tope de deuda autorizada.

"Será un debate muy interesante", adelantó Bianchi en alusión a la discusión que se dará por primera vez en aplicación de un artículo de la ley de Presupuesto vigente que obliga al gobierno a fundamentar ante el Parlamento pedidos de este tipo.

La agenda

Tal vez en un concepto particular esté un distintivo de su breve gestión. En la página web del Parlamento, la última actividad en la que participó Argimón antes de viajar a Roma por una actividad de Naciones Unidas la menciona como "vicepresidenta". En cambio, en las que participó Bianchi se la refiere como "vicepresidente" interina.

No fue casual. Bianchi es una firme defensora del uso del término neutro para hacer referencia a ese tipo de cargos y dio directivas en ese sentido para que así se refirieran a ella.

La senadora optó por dejar su impronta en las actividades que eligió organizar. La primera, con autoridades y especialistas en uno de los flagelos que más afectan a la sociedad uruguaya: el suicidio. El coloquio perseguía el objetivo de definir acciones concretas para su prevención.

Allí expresó que “existen estudios y diagnósticos", aunque "falta el enfoque en cada centro educativo como lugar para implementar acciones concretas". "Es necesario visibilizar un problema que nos afecta como sociedad”, afirmó. La vicepresidenta anunció que “el equipo de trabajo permanecerá en comunicación para intercambiar propuestas y evaluar acciones concretas dentro de 15 días”.

Hoy tuve el placer de recibir al Encargado de Negocios de la Embajada de Italia, Dr. Alessandro Costa, con el que intercambiamos impresiones sobre las relaciones ítalo-uruguayas. pic.twitter.com/P5o8rJoq2w — Graciela Bianchi (@gbianchi404) July 29, 2021

Eso fue el miércoles. Un día después llegó lo que Bianchi consideró la acción más trascedente de estos seis días, sobre un tema en el que trabaja "desde hace tiempo". Fue un diálogo de más de una hora con Diego Burgueño, Sergio Molaguero y Jaime Oroza, referentes de la Asociación Toda la Verdad, a la que describió como "víctimas del terrorismo" de los grupos armados de izquierda que actuaron en los años previos al golpe de Estado de 1973.

En la reunión Bianchi les ratificó su firme apoyo a un proyecto de ley presentado por Cabildo Abierto en el que se pide que el Estado reconozca y otorgue una indemnización a las víctimas de la sedición. "No es la primera vez que converso con ellos", dijo. "Lo que más quieren, lo que más sienten, es la necesidad de que se sepa lo que les pasó, que fueron cosas muy graves", agregó.

Bianchi recordó que Burgueño tenía apenas un día de nacido cuando su padre, sin ninguna relación con el hecho, fue asesinado en el marco del "procedimiento" del Movimiento de Lubertación Nacional - Tupamaros (MLN) en Pando, el 8 de octubre de 1969. También dijo que Molaguero fue secuestrado y torturado solo por "tener la desgracia" de ser el hijo de un empresario. "Le arruinaron la vida", dijo. A Oroza, en tanto, lo citó como el hijo de un trabajador del transporte que "murió por nada", asesinado por dos tupamaros luego de un enfrentamiento con militares en el mismo ómnibus que conducía.

Un saludo a todo el pueblo de la República de Perú en la persona de su Embajador en Uruguay Marco V. Balarezo en el Bicentenario. pic.twitter.com/cU2IUELFT3 — Graciela Bianchi (@gbianchi404) July 27, 2021

"Los uruguayos nos mereceremos saber toda la verdad y, por nuestra propia tradición democrática, reconocer a estas víctimas", sentenció Bianchi.

Luego de aclarar que rechaza la "teoría de los dos demonios", la vicepresidenta interina auguró por un reconocimiento a las víctimas de los grupos armados. "Es un deber moral para mi generación", dijo.

Luego que se retiró esa delegación Bianchi tenía previsto un encuentro con el encargado de negocios de Italia. "Soy segunda generación y de inmigrantes y tengo la ciudadanía italiana", dijo para explicar uno de los motivos de la reunión. La senadora aprovechó para recordar las demoras históricas en la tramitación de pasaportes italianos. "La última vez que viajé lo hice con el uruguayo. Tengo el diplomático, pero no sirve para nada", advirtió.

Y también aprovechó para recibir al embajador de Perú, al que le "extendió la felicitación" por la celebración del bicentenario de ese país.

"Me duele el Frente Amplio"

Aunque no estaba afectada por ningún impedimento constitucional, Bianchi dijo que se había impuesto el "imperativo ético" de "no meterse demasiado" en cuestiones político-partidarias en sus días como vice interina. Sin embargo, ante una consulta puntual, poco le costó dejar ese imperativo.

"No me extraña" sostuvo, al responder sobre las críticas de varios integrantes del Frente Amplio a las declaraciones que por esas horas había hecho el presidente Lacalle Pou a La Nación sobre los ahorros del gobierno y la gestión dela pandemia.

"Siempre van a encontrar algo", ironizó Bianchi. La vicepresidenta interina ratificó las declaraciones del presidente. "Se ahorraron US$ 600 millones, hemos sorteado la pandemia con muy buena nota, no se hicieron recortes y se gastó bien", aseguró, al remarcar que se encontró "mucho despilfarro".

"Al Frente Amplio le falta un enorme baño de humildad y hacer una verdadera autocrítica", sentenció. "La autocrítica siempre hace bien, a nivel individual y colectivo. Nos permite darnos cuenta y reconocer en el otro cosas positivas. Creer que los buenos siempre están de un solo lado le hace mal país", agregó.

Bianchi dijo que nunca pensó que desde la oposición "no le iban a dar tregua" al gobierno. "Me duele el Frente Amplio", dijo en alusión a la fuerza política que integró por 43 años. "Empezaron enseguida con los caceroleos, con los cuestionamientos. Nos acusaron de delitos gravísimos en relación a la ley de Urgente Consideración", lamentó. "La oposición es sistemática y cada día se agudiza más", dijo y criticó que mientras el gobierno "luchaba contra la pandemia", la oposición recolectó firmas para derogar una ley que fue "ampliamente" discutida". "Me duele muchísimo", reiteró.