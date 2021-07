Malestar y críticas por el "festejo" de un presidente que "miente": las reacciones del FA a las declaraciones de Lacalle

Los dichos del presidente Luis Lacalle Pou acerca del presupuesto ahorrado por el gobierno durante la pandemia no cayeron nada bien en la cúpula del Frente Amplio. Diversos dirigentes, amparados en las recientes resoluciones del Poder Ejecutivo, salieron al cruce del mandatario este jueves por entender que había presumido un "ahorro" en lugar de reconocer la suba de las tarifas públicas y el aumento de la pobreza en una entrevista concedida a un medio argentino.

Con críticas al gasto en atención social, los opositores cuestionaron los dichos del jerarca al entender que, a pesar de no haber agregado nuevos impuestos, igualmente se aumentaron los tributos y subió el precio de los combustibles tres veces a lo largo del año. En ese sentido, señalaron que Lacalle, con un perfil "ortodoxo", no hizo más que valerse de un "ajuste" para escapar al "retiro del Estado en medio de una crisis" sanitaria.

El diputado comunista Gerardo Núñez, uno de los primeros en pronunciarse contra las declaraciones que el presidente le concedió a LN+, recordó que el "principal impuesto" establecido por el gobierno fue la "caída del salario real", que en el período puente de julio 2020 a junio 2021 cayó 4,3%.

"El presidente miente. Aumentó los impuestos y las tarifas. El principal impuesto es la caída del salario real y las pasividades. Aumentó el Imesi (Impuesto Específico Interno). Aumentó las tarifas públicas y los combustibles. En lo que va del año subieron tres veces los combustibles. Y vienen más...", escribió en Twitter haciendo referencia a que esa información había sido omitida por Lacalle.

El presidente miente. Aumentó los impuestos y las tarifas.

El principal impuesto es la caída del salario real y las pasividades. Aumentó el Imesi.

Aumentó las tarifas públicas y los combustibles. En lo que va del año subieron 3 veces los combustibles. Y vienen más... https://t.co/v3di2NwdTr — Gerardo Nuñez (@gera_nunez1001) July 29, 2021

Sobre ese punto, según consignó El Observador en marzo, el oficialismo se comprometió a una recuperación del poder de compra de los trabajadores a partir de enero de 2022, si el PIB (Producto Interno Bruto) crece en 2021, aunque no definió a qué ritmo se procesará.

En esa línea, y con énfasis en el crecimiento de las cifras de pobreza –que hasta marzo aumentó 2,8 puntos en comparación al registro del año anterior– la senadora y exministra de Turismo Lilián Kechichian se preguntó el motivo que llevó al mandatario a presumir el "ahorro", a pesar de que el presidente antes había asegurado que el presupuesto no era un tema del que se jactara su gobierno.

"Festeja el ahorro en medio de crecimiento de la pobreza y pérdida de salario. No es cierto que no aumentó impuestos. Subió el IVA, aumentó las tarifas muy por encima de la inflación. ¿De qué se vanagloria nuestro presidente?", se preguntó.

Festeja el ahorro en medio de crecimiento de la pobreza y pérdida de salario. No es cierto que no aumentó impuestos. Subió el Iva aumentó las tarifas muy por encima de la inflación.

De qué se vanagloria nuestro Presidente!!!! pic.twitter.com/zKefq7VwTd — Liliam Kechichian. Senadora (@likechichian) July 29, 2021

"La verdad, no es un tema que hagamos discurso ni promocionemos, ni nos jactemos. Pero sí la tranquilidad de haber cumplido con la palabra de que dijimos que se podían acomodar las cifras, se podía bajar el déficit, en un Estado más ágil", había señalado Lacalle.

Pablo Ferreri, quien meses atrás se pronunció en Twitter en contra de la "mirada hemipléjica y un tanto desconectada de la realidad" de las autoridades, dijo este jueves que "festejar el retiro del Estado", como a su parecer hizo el presidente, fue un "profundo error".

"Festejar el retiro del Estado en medio de una crisis es un profundo error. Además la afirmación no es cierta porque se aumentó el IVA y se subieron las tarifas por encima de la inflación. Además, se bajaron los salarios y las inversiones públicas en medio de una pandemia", afirmó el exsubsecretario de Economía del Frente Amplio.

Festejar el retiro del Estado en medio de una crisis es un profundo error.

Además la afirmación no es cierta xq se aumentó el IVA y se subieron las tarifas por encima de la Inflacion.

Además se bajaron los salarios y las inversiones públicas en medio de una pandemia. pic.twitter.com/o0teR3nhBh — Pablo Ferreri (@pabloferreri) July 29, 2021

El malestar en la oposición también se trasladó al diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP) Daniel Caggiani. El legislador notó un perfil "ortodoxo" en las declaraciones e hizo referencia a la alusión de festejo en medio de una pandemia.

"Un ortodoxo Lacalle que festeja un ajuste en medio de la peor pandemia de la historia olvida mencionar que, al mismo tiempo, somos el país que menos invirtió en la atención social, que subieron las tarifas públicas, bajaron los salarios y las jubilaciones, y aumentó la pobreza", escribió en Facebook.

Lacalle Pou afirmó este miércoles que en 2020 el Poder Ejecutivo gastó US$ 670 millones y gastará US$ 940 este año, al tiempo ahorrará US$ 640 millones. Agregó que la gestión va en el sentido de tener "más gasto eficiente, menos gasto ineficiente". "Más músculo, menos grasa".