La incertidumbre fiscal disparó las alarmas en la city financiera de Londres

La crisis de la libra esterlina continuó profundizándose, luego de tocar durante la jornada del lunes un mínimo histórico frente al dólar, tras la promesa del ministro de Finanzas británico, Kwasi Kwarteng, de avanzar con más recortes de impuestos, ocasión en las que presentó un “minipresupuesto” con el que el gobierno de la flamante primera ministra conservadora, Elizabeth Truss, procurará evitar que la economía del Reino Unido caiga en recesión.

Las decisiones, que llegan en un momento en que vuelven a proliferar las huelgas tras la tregua concedida por los sindicatos debido a los funerales de la Isabel II, generaron el rechazo del mercado financiero londinenses, cuyos operadores ven con creciente preocupación un incremento del déficit fiscal que provocará un aumento de la deuda pública y la degradación del valor de los activos financieros británicos.

La libra esterlina se estabilizó ayer cerca de los US$ 1,08 luego que el Tesoro y el Banco de Inglaterra (BoE) emitieran una declaración conjunta para calmar a los mercados, al mismo tiempo en que la divisa se hundía a un mínimo de US$ 1,03, y luego que el BoE advirtiera que subirá nuevamente su tasa de interés para contener la inflación, que sigue aumentando al ritmo más rápido en casi 40 años, impulsada por los precios de los alimentos y los combustibles fósiles.

El denominado “minipresupuesto” anunciado por Kwarteng contempla el congelamiento de las facturas energéticas, una baja en la alícuota del Impuestos a las Ganancias, una reducción del impuesto al Sellado en la compra de propiedades y la desregulación en el sector bancario, entre otras medidas que los economistas e inversores consideran un experimento poco realista que elevará la deuda del Tesoro a niveles insostenibles y avivará todavía más la inflación.

Una de las voces de alerta fue la de Larry Summers, el exsecretario del Tesoro de EEUU, quien advirtió que los planes del gobierno Truss son "totalmente irresponsables" y podrían arrastrar a la libra “por debajo de la paridad frente al euro y al dólar”. En un tuit que levantaron los diarios británicos, el exfuncionario criticó duramente a Kwarteng por decir "cosas increíbles" sobre la planificación de más recortes en materia de impuestos.

En el mismo sentido se expresó por la red Twitter, Dario Perkins, ex economista del Tesoro estadounidense, al subrayar que los mercados piensan que la política del gobierno es “fundamentalmente incoherente” y que no confían en que el Banco de Inglaterra (BoE) intervenga. Perkins, además, coincidió con otros colegas en que el paquete de recortes aumentará la deuda pública e impactará en forma negativa en los activos del Reino Unido, pero no solo en los bonos del gobierno británico, sino también en los títulos públicos de otros países del Commonwealth.

La situación, de la que se hacen eco los principales periódicos y portales británicos, derivó en la convocatoria con carácter de urgente a los referentes de los principales bancos y aseguradoras por parte de Kwarteng, reunión durante la cual el funcionario aseguró que el plan del gobierno para impulsar el crecimiento por la vía de los recortes de impuestos funcionará. Una lectura que, sin embargo, no alcanzó para tranquilizar el gobierno de Alemania.

Su ministro de Finanzas, el liberal Christian Lindner, consideró como un "gran experimento" reducir impuestos y aumentar el endeudamiento, justo cuando el BoE está elevando sus tasas. "El Reino Unido está iniciando un gran experimento a medida que el Estado pisa el acelerador mientras el banco central pisa el freno", advirtió en un evento organizado por el periódico Frankfurter Allgemeine Zeitung, según consignó el diario británico The Guardian.

El valor de la libra esterlina ha venido cayendo bruscamente en los últimos meses, impactando en las finanzas de los ciudadanos al encarecer los bienes y servicios importados, al tiempo que la suba de las tasas de interés suma presión a los precios en general y torna más caros los préstamos bancarios para las empresas y los hogares.

Por lo pronto, en la city londinense sonaron las alarmas ante una perspectiva que eleva la posibilidad de impagos, razón por la que en las últimas 48 horas muchas entidades financieras retiraron líneas de crédito y muchos acuerdos hipotecarios ya concedidos. La determinación la adoptaron, entre otros, el Bank of Ireland, el Paragon Bank y el Clydesdale Bank; además de una gran cantidad de sociedades de crédito hipotecario, como Monmouthshire, Furness, Darlington, Halifax, Virgin Money y Skipton.

Según los analistas, las tasas de interés podrían más que duplicarse después del invierno, hasta alcanzar un rango de entre el 5,8% y el 6,1% anual, desde su nivel actual del orden del 2,25%. También temen que la caída de la libra empuje todavía más la inflación, haciendo que a las empresas les sea más caro comprar alimentos, insumos y bienes intermedios en el exterior. Impacto, por ejemplo, que ya se hace sentir en productos básicos como el pan y la leche, que se encarecieron hasta un 5% en las últimas semanas.

De cara al futuro inmediato, el BoE dejó en claro que "no dudaría" en subir nuevamente sus tasas de referencia, en el marco de un plan de gobierno que implica, según lo anunciado, un recorte de impuesto con un costo fiscal de unas £ 45.000 millones.