La incógnita que desvela a Brasil: ¿cómo será la transición entre Bolsonaro y Lula?

En la noche del domingo, Bolsonaro se fue a dormir sin llamar a su adversario ni dirigirse a los seguidores que aguardaban un pronunciamiento frente al Palacio da Alvorada, residencia oficial de los presidentes brasileños.

“No me llamó y no sé si me llamará”, dijo Lula, durante las celebraciones en la Avenida Paulista en la noche del domingo.

Sin perjuicio de cómo sean los gestos entre ambos, la ley brasileña establece que el equipo de transición nombrado por el ganador de los comicios “tendrá acceso” a la información sobre las cuentas públicas y los proyectos del Gobierno federal. Los órganos del Ejecutivo están “obligados”, además, a dar la información requerida por el equipo.

Aun así, durante los dos meses que faltan hasta la toma de posesión, Bolsonaro conserva sus poderes constitucionales y no debe consultar sus decisiones con su sucesor. Desde ya, debe ajustarse a la normativa presupuestaria y a cumplir con las leyes.

El actual presidente eligió no hablar la noche del domingo para reconocer la derrota ni para dar explicaciones a sus seguidores. Su silencio no quita que, aunque quede fuera del poder, su influencia será indiscutible, tanto en los 14 estados en los que se impusieron candidatos a gobernador aliados a él como en el Congreso.

La gran pregunta es si Bolsonaro mantendrá la tradición del país en la cual el nuevo mandatario recibe la banda verde y amarilla que es el principal atributo presidencial por parte del mandatario saliente.

La toma de mando de Lula será el 1° de enero de 2023.

Desde ahora, el presidente electo deberá designar equipos de trabajo para tomar contacto con los funcionarios de Bolsonaro. Eso también mostrará las preferencias de Lula a la hora de elegir su gabinete.