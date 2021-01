La increíble historia del Pulga Rodríguez, el delantero que suena para Nacional

Luis Miguel "Pulga" Rodríguez tiene 36 años. Es argentino, de Tucumán, y su nombre se encuentra en la órbita de Nacional para cuando se abra el período de pases. Aunque aún no hay nada concreto, afirmó un dirigente a Referí: "Es un futbolista interesante, aunque su situación es similar a la del Morro García, tiene que arreglar su salida del club donde está". Rodríguez tiene contrato hasta mitad de año con Colón de Santa Fe y, si bien él se quiere ir, el presidente de la institución no se quiere desprender del futbolista sin recibir nada a cambio".

Pero, ¿quién es el Pulga Rodríguez? Su historia es muy particular, de origen humilde de un pueblo llamado Simoca, integrante de una familia numerosa, que trabajó de albañil, pintor y electricista para ayudar a sus padres, y que como pasa muchas veces en el fútbol, fue engañado por un representante de jugadores. Conocido también porque sus goles suelen ser de mucha calidad.

Rodríguez contó en una entrevista a la prensa argentina que su papá hizo un sacrificio enorme para comprarle en la feria los primeros zapatos de fútbol. "Después vemos cómo hacemos para comer", contó que dijo su papá.

A los 14 años jugó en la Primera división de un equipo regional de Tucumán. Entonces un representante lo llevó a Italia para que se probara en el Arezzo, un club filial del Inter de Milán. A los ocho meses, el representante le dijo que tenían que volverse a Tucumán, sin más explicaciones.

Un tiempo después viajó a España para participar de un Mundialito juvenil y fue elegido el mejor jugador del torneo. Un entrenador lo invitó a quedarse para disputar un amistoso ante Real Madrid. Su actuación sedujo a los merengues, que lo invitaron a sumarse a sus divisiones juveniles, pero el representante no lo dejó porque tenía un acuerdo con Inter.

Regresó a Tucumán, a trabajar de obrero de la construcción. A los 17 años viajó a Rumania para unirse a un club, pero lo dejaron tirado en una estación de trenes. Nadie lo fue a buscar y tuvo que regresar a su país.

Siguió trabajando y participando en torneos regionales por dinero, hasta que en 2004 se fue a jugar a Racing de Córdoba. En 2005 recibió una oferta de Atlético Tucumán y la participación de Rodríguez resultó clave para que el equipo ascendiera de Tercera a Primera división. Había encontrado su lugar en el fútbol.

En 2009 Diego Maradona lo convocó para jugar un amistoso con la selección argentina frente a Ghana.

Ese mismo año estuvo a punto de firmar en Boca: "Estuve cerca de hacer el traspaso, pero por cuestiones de números no se arregló", contó el delantero.

Fue así que en la temporada 2010/2011 fue contratado por Newell's Old Boys, donde no tuvo un buen pasaje y marcó solo tres goles. Uno muy recordado contra Boca Juniors.

Regresó a Tucumán, fue fundamental para que el equipo ascendiera a Primera y se convirtió en el segundo goleador histórico del club tucumano, donde su número 7 es leyenda.

En 2018 le marcó un gol de penal a Peñarol en el Campeón del Siglo. Su equipo, donde también jugaba Rafael García, perdió 3-1 contra los aurinegros.

A principios de 2019 el Pulga Rodríguez pasó a Colón de Santa Fe, donde convirtió 17 goles en 48 partidos, y fue clave en la campaña que llevó al conjunto santafecino a jugar por primera vez en su historia una final continental, la Sudamericana 2019.

Pero ahora siente que su tiempo en esa institución se terminó. El diario Uno de Santa Fe publicó, este viernes, palabras del jugador: "Manifesté mi intención de que cumplí un ciclo, se lo manifesté al presidente. Me dijo que esté tranquilo. Solo me tendría que disculpar por no haber conseguido un campeonato. Pero me entregué al 100%, agradezco todo lo que me dieron. No sé si por contrato me dirán que me tengo que quedar cinco meses más no sería lo que uno busca, ya que uno se entregó al 100% con la institución, le agradezco mucho, se lo agradecí al presidente, pero no me veo 100%, a Colón le di lo que podía dar y no sé si me queda algo más".

Por su parte, José Vignatti, presidente de Colón, expresó: "El contrato lo tiene hasta mediados de año, y hasta ahora sigue así, no hay indicios de que pueda cambiar. Quizás mañana venga alguien y pida el pase".

En Colón lo dirigió Eduardo Domínguez, extécnico de Nacional en 2018, quien le dio buenas referencias del club tricolor, según la prensa argentina.

De todas formas, si el futbolista llega a acordar su llegada a Nacional, estaría en la misma situación que Andrés D'Alessandro: recién podrá debutar en el Torneo Apertura.