La industria está proponiendo menores valores por el ganado gordo

Retrocedieron los precios para el ganado gordo, luego de 10 semanas consecutivas de suba. Un gradual aumento de la oferta de ganados de pasto y el comienzo de la faena de ganado de corral con destino a la Cuota 481 han dado margen a la industria para proponer un ajuste de valores.

Ya no se consiguen US$ 3,50 por kilo en cuarta balanza para el novillo especial de exportación. El grueso de los negocios se concretan entre US$ 3,40 y US$ 3,45, y excepcionalmente se logra algún centavo por encima.

Las industrias están más abastecidas y proponen entradas más largas, entre 10 y 15 días, y en el caso de alguna planta llegan hasta setiembre.

Las referencias para la vaca gorda van entre US$ 3,20 y 3,25 y para la vaquillona –firme y demandada– entre US$ 3,30 y US$ 3,35 por kilo.

Los ganados de verdeo aparecen gradualmente. Quienes tienen vacunos preparados los venden, señaló Gonzalo Bia, de Rodeos Negocios Rurales.

Asimismo, la oferta en general sigue siendo muy reducida. El veranillo de esta semana aceleró el rebrote de pasturas pero en varias zonas está haciendo falta alguna lluvia.

A fines de agosto, principios de setiembre, habría que esperar algo más de oferta, sostuvo el operador.

En cuanto a precios, hacia adelante “yo no veo grandes bajas, pero tampoco grandes subas”, apuntó.

Por el lado de la demanda, alguna planta sigue sin operativa. La faena de la semana pasada –afectada por un día menos de actividad por paro– se ubicó en 30.518 cabezas, 19% menos que las 37.487 de la semana anterior y 12% menos que las 34.731 cabezas de igual semana del año pasado.

El mes de julio cerró con la menor faena de vacunos en seis años para ese mes, con 153.415 cabezas, marcada por una menor actividad en vacas que no llegó a ser compensada por el aumento en la faena de novillos.

En el mercado de reposición los valores se mantienen firmes, pero la demanda ahora es más cautelosa.

En el remate de Lote 21 esta semana el ternero promedió US$ 2,25, un 3,7% más que el remate de julio. Las vacas de invernada promediaron US$ 1,45, una mejora de 3,6% frente al remate anterior.

“La tendencia del mercado de reposición es muy estable”, dijo a Tiempo de Cambio de radio Rural Alejandro Nicolich, integrante del consorcio.

Juan Samuelle

Demanda y valores firmes en el caso de los lanares

En el caso de los lanares, avanzan las esquilas y se espera que en los próximos días aparezca algo más de oferta, considerando lo que señaló por su parte –desde el norte del país– Otto Fernández, del escritorio del mismo nombre.

Tanto la demanda como los valores en este caso siguen firmes, con negocios que se concretan entorno a US$ 3,45 para el cordero liviano; en US$ 3,58 para el cordero pesado; en US$ 3,52 en el caso de los borregos; en US$ 3,12 para los capones; y en US$ 3,03 para la oveja.

La faena de ovinos dio un salto y sumó 16.265 cabezas, muy por encima de las 11.198 de la semana anterior y más del doble del volumen registrado un año atrás.

En ese marco, los corderos tuvieron una participación de 49%, los capones 25% y las ovejas 24%, se informó.

Leve repunte en el precio de exportación

El precio de exportación de carne vacuna mostró un repunte semanal, aunque sigue por debajo de los US$ 4.000 por tonelada.

En la semana cerrada el 1° de agosto promedió US$ 3.938, de acuerdo a los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

En lo que va de 2020 el precio promedio se ubica en US$ 3.925, es decir un 6,8% más que los US$ 3.674 alcanzados en igual período un año atrás.

En el caso de la carne ovina, el precio semanal de exportación mostró una caída respecto a la anterior, a US$ 3.997 por tonelada.

En lo que va del año promedia US$ 4.279, es decir 1,8% menos que los US$ 4.357 registrados en mismo período de 2019.