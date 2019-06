La interna blanca se enfrasca en una lucha sin retorno

La conflictividad de la interna blanca llegó a un punto de no retorno a pocos días de las elecciones del 30 de junio. Mientras el precandidato nacionalista, Juan Sartori, acusa a sus rivales de creerse “los dueños de la política” y tratar a sus electores como “ovejas”, Jorge Larrañaga aseguró que el multimillonario aplica una “mecánica corrupta de hacer política” y Enrique Antía dijo que el empresario de lleva adelante una “embestida baguala” contra el sistema democrático, y puso en duda que vaya a votarlo en octubre, si resulta electo candidato del partido.

Pero la que se convirtió en una de las internas más virulentas en el Partido Nacional después de aquella elección de 1999 -de acusaciones de corrupción de Juan Andrés Ramírez a Luis Alberto Lacalle-, empezó con una reunión para mostrar unidad.

“Está muy instalado culturalmente, los blancos se pelean ¿o no?”, dijo el 19 de julio de 2018, la presidenta del directorio del Partido Nacional, Beatriz Argimon, tras reunirse con Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga, Verónica Alonso, Juan Andrés Ramírez (hijo) y Carlos Iafigliola, entonces aspirantes a la interna nacionalista.

Pero todo cambió el 12 de octubre cuando el semanario Búsqueda informó que el empresario Juan Sartori, quien estaba radicado en Suiza, competiría en el partido por la presidencia. Dirigentes como Pablo Abdala y Pablo Iturralde cuestionaron al empresario por no tener credenciales en el partido, mientras que el diputado Jorge Gandini amenazó con llevarlo a la comisión de ética de la fuerza política por irregularidades en su actuación privada.

Incluso Verónica Alonso, hoy en filas del empresario, salió al cruce de la sorpresiva llegada de Sartori al publicar en su Twitter: “NO lo conozco, NUNCA lo vi y NO sé lo que piensa. Bienvenidos todos los que ayuden a sumar en el Partido pero alguien que vive hace más de 20 años fuera del país no parece el más comprometido con los problemas de Uy (sic)”.

La lucha de los intendentes

El 24 marzo el equipo de Sartori denunció que el intendente de Cerro Largo, Segio Botana, había echado a un funcionario de la comuna que había viajado a Montevideo para participar en un acto del empresario.“Es parte de eso que hablo cuando digo que es tiempo de cambiar la política”, dijo Sartori, mientras que el intendente, que apoya a Antía, explicó que la sanción se debía a que el funcionario había faltado a trabajar sin aviso para participar de un acto político.

Desde entonces Botana mantiene un enfrentamiento abierto con el empresario. Se refirió a Sartori como “la comadreja a la que aludía Herrera en el 59”, en referencia al dicho de Luis Alberto de Herrera al sentirse traicionado por Benito Nardone, durante el gobierno del Partido Nacional a mediados del siglo XX. Asimismo dijo que el empresario tenía más vínculos con el expresidente José Mujica y con el ex prosecretario de su gobierno, Diego Cánepa, debido a que fue adjudicatario en el negocio de la marihuana.

Una lucha de todos

A principios de abril, a pocos días de que Alonso anunciara que se bajaba de la precandidatura y se unía a Sartori, Lacalle Pou dijo en el programa Diario de Campaña de Nuevo Siglo TV que ninguno de los dos reunía las características para ser un buen vicepresidente. Sartori respondió que por el contrario, el favorito de las encuestas sí “sería un excelente vicepresidente”.

Por otra parte, el empresario, que ya había anunciado su plan para crear 100 mil puestos de trabajo dijo el 25 de abril en la Cámara de Comercio Uruguayo Española, que la propuesta de Lacalle Pou de llevar adelante un shock de austeridad tiene un “costo social” y que su propuesta es la de hacer crecer la economía para lograr mayor recaudación. Para aquel entonces el empresario iba tercero en las encuestas, cerca de Larrañaga.

Pero los enfrentamientos no se limitaron a Sartori. A principios de mayo, Antía cuestionó a Lacalle Pou y Larrañaga por haber estado “cuatro años (…) mirándose de reojo” y apuntó a que “no fueron capaces de sentarse a hablar con el presidente, que es de otro partido y que es el que corta el bacalao, para acordar en tres o cuatro cosas para progresar”.

Por otra parte, luego de que Lacalle Pou anunciara que no iba a apoyar su campaña por la reforma constitucional de Vivir Sin Miedo, Larrañaga en lo cuestionó -en entrevista en La Diaria- por utilizar “los mismos argumentos que el Frente Amplio”.

A mediados de mayo también El País informó que el Partido Nacional evalúa cambiar sus estatutos para sumar más requisitos para quien quiera participar como precandidato, a raíz de la irrupción de Sartori, algo que se evaluará recién cuando termine la elección.

Las cartas de Alem y el fin de la paz

Días antes del programa de Santo y Seña dedicado a Sartori –en el que Iturralde aparecía como entrevistado-, el 13 de mayo, el dirigente Alem García presentó una carta en el directorio nacionalista advirtiendo que si no cesan los ataques y las críticas presentarían una denuncia penal por difamación e injurias contra sus correligionarios. La amenaza le cayó mal a Larrañaga, que intentó llamar al empresario para pedirle que no amenazara a sus compañeros. Sartori no atendió el teléfono alegando que se le había roto.

Al día siguiente, Sartori dijo que la interna “ya es entre dos”, dejando por fuera a a Larrañaga, quien empezaba a aparecer como tercero según algunas encuestas.

El 10 de junio García volvió a presentar una carta en el directorio, alegando que su agrupación era víctima de una conspiración, luego de que El País informara de un pacto entre candidatos para ignorar a Sartori, algo que desmintieron los implicados. El millonario dijo entonces que sus rivales de la interna tratan a los votantes como “ovejas pretendiendo que obedezcan ciegamente” y que “se creen los dueños de la política y controlan todo desde arriba”.

El directorio le devolvió la carta a García por "improcedente e impertinente", ya que no aportó ninguna prueba de la conspiración. El dirigente de Sartori respondió que órgano del partido se “lavó las manos”.

Por otra parte, tras la aparición de noticias falsas difundidas en sitios de Facebook y Whatsapp, así como telemarketing disfrazado de encuesta -que apuntaban contra Larrañaga y Lacalle Pou-, el Directorio del Partido Nacional anunció que presentaría una denuncia penal. lo que concretó este jueves. Desde el comando de Sartori volvieron a presentar una carta, esta vez señalando noticias falsas que afectan la imagen del empresario, que fueron incluidas en la denuncia.

El pasado domingo 16 de junio, la cuerda se terminó de romper. Durante el acto conmemorativo del regreso de Wilson Ferreira Aldunate del exilio, en el Puerto de Montevideo, Iturralde empujó a Sartori para evitar que el empresario quedara al lado de Antía.

El diputado Pablo Abdala le estrechó la mano al empresario y, sin eufemismos le dijo: “Realmente me da mucha lástima todo lo que está haciendo porque está comprometiendo la suerte del partido”. Sartori con una sonrisa en el rostro le dijo que él creía estar sumando y trabajando mucho por el partido, a lo que Abdala le respondió con un repetido "no lo creo".

Larrañaga no estuvo presente pero la editorial que publicó esa mañana fue muy comentada en el puerto. El wilsonista escribió que "Sartori se dice blanco pero no se comporta como tal", que utiliza "publicidad mentirosa y abusiva" y que tiene una "mecánica corrupta de hacer política".

Sartori, lejos de calmar las aguas, lanzó una publicidad con el mensaje “si querés vivir sin miedo vota a Juan Sartori”, tomando para sí el eslogan Vivir Sin Miedo, que identifica el plebiscito impulsado por Larrañaga. El líder de Alianza Nacional dijo que evalúa denunciar a Sartori por quedarse con su eslogan.

Por otra parte, Antía dijo este jueves que en el programa Quién es Quién de Diamante FM que si Sartori fuera candidato, no lo votaría en la convención del Partido Nacional, porque no cree que sus propuestas sean “financiables”. “Yo tengo mis dudas de que lo vote en octubre”, agregó.