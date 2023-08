La Joaqui se quebró al hablar de su salud mental: "En un año mi vida colapsó y estoy reconstruyéndola como puedo"

A principios de junio la cantante argentina Joaquinha Lerena De La Riva, conocida como La Joaqui, sorprendió a sus seguidores cuando comunicó que "debido a motivos de estrés traumático" se retiraba de forma indefinida de los escenarios.

La intérprete actualmente es miembro del jurado de Got Talent Argentina y el viernes se emocionó al hablar sobre su salud mental en diálogo con Verónica Lozano en Cortá por Lozano. “Empecé a tener ataques de pánico. Estuve tres noches sin dormir. No podía ir a lugares con mucha gente. Te lo quisiera explicar pero es una sensación, como que siempre estoy a punto de perderlo todo, todo el tiempo”, expresó.

La cantante contó que comenzó un tratamiento médico y actualmente se encuentra en un período de adaptación.

"Es difícil, me avergüenza un poco también. Hay un trasfondo que me parece justo guardármelo para mí. Nunca fui de hablar de mis cosas personales. Perdí a mi mejor amigo, a mi otro amigo lo tengo que ir a ver a un lugar donde siempre me voy pensando que hace frio, que cómo estará, me voy llorando. Él está bien, pero pasaron muchas cosas en un año", dijo La Joaqui en referencia a El Noba, el cantante de cumbia que murió el 3 de junio del año pasado a causa de un accidente de moto a los 25 años, y L-Gante, quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva mientras se avanza en la causa que lo acusa de amenaza y privación ilegítima de la libertad.

“Sigo defendiendo que, de un grupo de amigos, estoy yo acá. Las oportunidades no son las mismas para todos. Incluso no son las mismas las que nos damos a nosotros mismos. Cuando venís de un lugar donde te dicen que no vas a llegar a nada, cuando las cosas te llegan las cosas te sentís no merecedor", agregó.

“Yo quiero estar mejor, quiero poder transitar mejor las cosas. Quiero que mi destino sea otro”, dijo la cantante y se emocionó al hablar sobre su presente. “Estoy llorando mucho porque fue un año muy complejo y estoy haciendo lo mejor que puedo. Y a veces me cuesta. No sé en quién confiar y me encierro en mi casa".

"Quiero volver a cantar, quiero estar con mis amigos. Siento que en un año mi vida colapsó y estoy reconstruyéndola como puedo", sostuvo.