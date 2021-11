La lana tocó el piso de precio para la zafra 2021/2022

El mercado internacional de lanas en Australia tuvo actividad limitada esta semana y la inestabilidad de la demanda se vio expresada en una baja de 18 centavos de dólar en el Indicador de Mercados del Este (IME) al cabo de las tres jornadas de remates.

Al cierre del jueves el IME cayó a US$ 9,62 el kilo base limpia, su menor valor de la zafra 2021/2022, que lleva 21 semanas. El martes los precios habían abierto la semana al alza, ganando 0,8% respecto a la semana anterior, con subas en las lanas más finas y caídas de hasta 2% en las de 28 micras. El miércoles se revirtió la tendencia, con una baja de 15 centavos en el IME que cerró a US$ 9,65, y el jueves se profundizó la baja hasta alcanzar el piso de la temporada actual con US$ 9,62 el kilo base limpia con base en los remates realizados en un solo centro y baja oferta: 9.475 fardos.

El dólar australiano se depreció frente a la moneda estadounidense, lo que contribuyó a que bajara el valor en dólares estadounidenses.

Juan Samuelle

Control de calidad en lanas.

Las lanas de menor micronaje, que han sido las categorías más resilientes en un escenario de precios que no conforman a los productores, sufrieron bajas pronunciadas esta semana: 1,8% las de 17 micras, 4,5% las de 17,5 micras y 2% las lanas de 19 micras.

Esto ha llevado a que las lanas finas estén cotizando entre 13,6% y 11,2% menos que al cierre de la zafra 2020/2021.

Las lanas de 26 a 30 micras han acusado, en general, pérdidas de valor aún mayores, lo que mantienen frenadas las operaciones locales. Las de 28 micras valen hoy 22,3% menos que en julio y las de 30 micras perdieron 23,5% de valor: US$ 2,97 y US$ 2,47 el kilo base limpia, respectivamente.

El mercado local muestra cierta actividad en lanas finas con certificaciones, pero los precios en Corriedale siguen sin ser convalidados por los productores.