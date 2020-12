La lección de negocios detrás de la app del coronavirus

El CEO de Genexus, Nicolás Jodal, dice que la creación de la app CoronavirusUY para ayudar a detectar casos de covid-19 le confirmó una importante lección de negocios. "Confirmó algo que siempre había dicho: que la velocidad con la que haces las cosas importa mucho más que la capacidad de predecir. No me interesa mucho predecir el futuro, me interesa mucho más el adaptarse muy rápido a los eventos que se están desarrollando", explicó el empresario uruguayo en una nota del periódico británico The Financial Times.

Bajo el título "Cómo lanzar una aplicación contra el coronavirus en una semana", el artículo detalla el proceso de creación y presentación de CoronavirusUY. Se explica que Jodal coordinó unos 150 profesionales de 12 empresas "trabajando como un equipo 24/7" ("fue una locura", recuerda Jodal). La publicación subraya que se realizó de manera honoraria ya que se consideró como un ejercicio de ciudadanía. The Financial Times aporta que en varios países, incluído Gran Bretaña, se llamó la atención por los altos costos que conlleva el desarrollo de este tipo de aplicaciones, pero que esto no ocurrió en Uruguay al tratarse de un acto de voluntariado por parte de los privados. El artículo también señala que ocho meses después del lanzamiento de la aplicación (y varias versiones nuevas) "Uruguay permanece como una de las mayores historias de éxito contra el coronavirus. A pesar de estar rodeado por dos de los países más afectados, Brasil y Argentina, la tasa de mortalidad de Uruguay es la más baja en Sudamérica en relación del tamaño de la población. Al 10 de diciembre, solo han habido 87 muertes por la enfermedad", se detalla. Además del "bien desarrollado" sistema de salud pública, buena infraestructura digital y un alto grado de confianza de la ciudadanía en el gobierno, la aplicación tuvo un rol significativo, sostiene el periódico citando a expertos como el director de Salud.uy de Agesic, Pablo Orefice, y el líder de la misión del Fondo Monetario para Uruguay, Pelin Berkmen. Jodal subrayó que el desarollo implicó un esfuerzo colaborativo y que no hubo un sólo líder, sino un trabajo continuo de muchas personas.