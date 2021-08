La lista de los actores mejor pagos en Hollywood en la era del streaming

La revista Variety publicó una lista que revela el pago que recibirán las grandes estrellas de Hollywood por sus próximas películas, tanto para estrenos de cine como en plataformas de streaming.

El periodista Matt Donnelly señala en la publicación que hace una década las estrellas de Hollywood sabían se posicionaban de acuerdo a la recaudación de sus películas en las taquillas de los cines. Después de la revolución del streaming las cosas cambiaron y las películas se miden en visualizaciones.

De todas formas, las estrellas de cine siguen cobrando cifras con varios ceros por su trabajo y, según indica el artículo, pueden ganar mucho más dejando atrás la pantalla grande y sumergiéndose en las plataformas on demand.

De acuerdo a la publicación, un contrato por US$ 20 millones se convirtió en el estándar para los actores de "categoría A" desde 1996 cuando Jim Carrey protagonizó The Cable Guy y sigue vigente para películas hechas pensadas para su estreno en cines. Sin embargo, esas cifras fueron superadas por los pagos que ofrecen Netflix, Amazon y otros streamers.

El ranking de la revista de entretenimiento está encabezado por Daniel Craig, quien recibió US$ 100 millones gracias a su participación en dos secuelas de Entre navajas y secretos (Knives Out) de Rian Johnson, que produce Netflix.

En segundo lugar quedó Dwayne Johnson. Según indica el medio norteamericano esta nueva dinámica también generó pagos por adelantado exponencialmente más altos que en el pasado, por ejemplo Johnson habría recibido US$ 30 millones para protagonizar Red One para Amazon Studios, que aumentaría a US$ 50 millones cuando se finalice la película.

En tanto, Denzel Washington y Will Smith ganaron US$40 millones de dólares por sus respectivos títulos de Warner Brothers: The Little Things y King Richard, respectivamente.

Mark Walhberg cobró US$ 30 millones por protagonizar la película de acción Spenser Confidential que estrenó Netflix en 2020 y se perfila como una franquicia.

Leonardo DiCaprio también se llevó US$ 30 millones, pero por su participación en la comedia de desastres de Netflix Don’t Look Up. Su coprotagonista Jennifer Lawrence en cambio recibió US$ 25 millones y es la primera mujer que aparece en la lista de Variety, en el séptimo lugar.

The first look at Leonardo DiCaprio and Jennifer Lawrence in Netflix’s DON’T LOOK UP. pic.twitter.com/pbv3cJtMNF — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 12, 2021

Empata con US$ 25 millones Julia Roberts, que protagoniza el thriller de Netflix Leave the World Behind, basado en la novela de Rumaan Alam en la que la actriz volverá a trabajar junto a Denzel Washington 27 años después de El informe Pelícano.

Sandra Bullock cierra la tríada femenina a mitad de tabla, con los US$ 20 millones que recibe por The Lost City of D, la aventura romántica de Paramount dirigida por los hermanos Adam y Aaron Nee el guión de Dana Fox en la que una novelista deberá adentrarse en la selva tras un intento de secuestro.

Con cheques de US$20 millones también figuran Ryan Gosling por el thriller de espionaje de Netflix The Grey Man, Chris Hemsworth con la próxima película de superhéroes Thor: Love and Thunder y Brad Pitt por el thriller de acción Bullet Train que se estrenará en cines en abril de 2022.