La matanza racista de Buffalo fue preparada al detalle

Payton Gendron, de 18 años, visitó el supermercado Tops de Buffalo tres veces el 8 de marzo y escribió después que su intención era perpetrar una matanza, según un mensaje que se le atribuye en las redes sociales Discord y 4chan, ambas populares entre los radicales.

Escribió sobre el número de clientes negros y blancos que había dentro del supermercado e identificó los pasillos del mismo, indicaron la cadena CNN y el diario The Washington Post. Gendron dijo que durante su tercera visita se le acercó un "guardia de seguridad armado negro" que le preguntó por qué estaba entrando y saliendo del establecimiento.



Jill and I are in Buffalo to stand with the community and to grieve with the families. As a nation, we must find purpose to live a life worthy of those we lost. We must resolve that from tragedy will come hope and light and life. pic.twitter.com/Om8sTigHXl