La mayoría de los países del G20 condenó la guerra en Ucrania y exigió la retirada de Rusia

La mayoría de los miembros del G20 condenó enérgicamente la guerra en Ucrania y exigió el retiro completo de las tropas rusas en una declaración conjunta de 16 páginas dada a conocer este miércoles.

La guerra en Ucrania ha sido el punto central de la cumbre realizada en Bali, especialmente después de que Polonia denunciara que un misil supuestamente lanzado por tropas rusas impactara en un pueblo polaco muy cerca de la frontera con Ucrania matando a dos personas.

Con respecto al incidente del misil, Biden, Scholz, Macron y varios otros líderes tuvieron una reunión adicional de última hora el miércoles al margen de la cumbre para discutir el caso del misil cuyo lanzamiento es negado de plano por Moscú.

En su declaración de clausura, el canciller alemán Olaf Scholz dijo que era bueno que el G20 encontrara un "lenguaje claro" para condenar la invasión de Rusia, sin embargo, en el comunicado conjunto aprobado se dejó constancia de que “hubo otros puntos de vista y diferentes valoraciones sobre la situación” y también sobre las sanciones impuestas a Moscú.

En su discurso de apertura de la cumbre, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, pidió a los estados miembros que pongan fin al conflicto, una declaración que siguió en las discusiones de clausura este miércoles implorando a la comunidad internacional que "detenga la guerra".

"No tenemos otra opción, se necesita colaboración para salvar el mundo", dijo Widodo. "El G20 debe ser el catalizador de una recuperación económica inclusiva. No debemos dividir el mundo en partes. No debemos permitir que el mundo caiga en otra Guerra Fría".

Aunque la cumbre del G20 no estaba pautada para abordar o resolver problemas de seguridad, igualmente la declaración señaló las "consecuencias significativas" que la situación de seguridad puede tener en la economía global.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia expresó con respecto al conflicto que “sí, hay una guerra en Ucrania, una guerra híbrida que Occidente ha desatado y ha estado preparando durante años”.

La postura china, después de la reunión que mantuvieron al margen de la cumbre el presidente Joe Biden con su par Xi Jinping y en la que acordaran su postura conjunta contra la amenaza anterior de Rusia de usar armas nucleares, calificando dicho uso o incluso amenaza como "totalmente inaceptable", fue de elogiar la postura “racional y responsable” de Moscú sobre la necesidad de evitar una guerra nuclear.

La declaración del G20 también se centró en gran medida en el "deterioro de la situación de la deuda en algunos países de ingresos medios". Los líderes del G20 pidieron una respuesta rápida a las solicitudes de tratamiento de la deuda y una parte más justa de la carga.

Los bancos centrales del G20 también se comprometieron a tener en cuenta la inflación global al calibrar el endurecimiento monetario.

El anfitrión de la cumbre, el presidente de Indonesia hizo un llamado a la unidad frente a problemas globales como la inflación, el hambre y las elevadas facturas de energía y enfatizó que la colaboración era primordial "para salvar el mundo".

Mientras tanto, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, acusó a Rusia de quemar su gas en lugar de venderlo en respuesta a las sanciones occidentales tras la decisión de invadir Ucrania el 24 de febrero y afirmó que las acciones de Rusia estaban estaban motivando a la Unión Europea a instituir un tope en el precio del gas, lo que podría ser beneficioso para los países de bajos y medianos ingresos.

La declaración conjunta destaca que "la resolución pacífica de los conflictos, la gestión de las crisis, así como la diplomacia y el diálogo, son vitales" y declara como inaceptable el uso de armamento nuclear.

También reconocieron la importancia de los acuerdos logrados para garantizar el transporte de granos hacia los países necesitados y se declararon en favor de su extensión.

Los miembros del G20 se comprometieron asimismo a apoyar a los países en desarrollo para que puedan "responder a desafíos globales" y a proteger la estabilidad macroeconómica y financiera y "mantener el compromiso de utilizar todas las herramientas disponibles para mitigar los riesgos".