La mejor alternativa

Las decisiones y actitudes del gobierno de Tabaré Vázquez y de su partido el Frente Amplio (FA) acerca de la catástrofe de Venezuela no parecen movidas por una reflexión razonada, sino más bien por la ideología y una equivocada lealtad política que seguramente tendrá consecuencias para la izquierda uruguaya.

El gobernante FA no reconoce al titular de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela, y su postura beneficia al ilegítimo régimen de Nicolás Maduro, quien no tiene el reconocimiento de Estados Unidos, la Unión Europea y los países más importantes de América Latina, excepto México. Los gobiernos que apoyan a Maduro –China y Rusia los más relevantes- no tienen un carácter democrático.

En lugar de apoyar a la Asamblea Nacional -encolumnada detrás de Guaidó- que reclama la convocatoria a “elecciones libres”, el gobierno uruguayo y la Mesa Política del FA plantea la trasnochada idea de buscar una salida a la crisis venezolana mediante la negociación y el diálogo entre el régimen chavista y la oposición –una propuesta también de México-, lo que, por supuesto, tuvo el beneplácito de Maduro.

El FA desconoce todos los fracasos de las cuatro instancias de negociación que ha habido desde 2016 con el único propósito del chavismo de ganar tiempo. Es evidente que refugiarse en una supuesta mesa de diálogo es un viejo artilugio chavista que repite Maduro cuando se siente acorralado.

¿Por qué siempre ha fracasado el camino de la negociación? Porque Maduro y sus secuaces nunca aceptan nada y, por tanto no ceden en nada. No admiten que hay presos políticos; que en Venezuela se violan los derechos humanos; y ni siquiera reconocen su responsabilidad en la grave crisis económica que para ellos es culpa del “imperialismo” estadounidense y de los empresarios.

Un gobierno que se devoró a la democracia, “la forma más peligrosa de dictadura” en la época actual, según demuestran estudios académicos. Un gobierno que restringe la libre expresión de opiniones y no aplica de manera imparcial las leyes electorales.

Por esos antecedentes es que el propio Guaidó, el viernes 25, rechazó la iniciativa de México y Uruguay: “La represión, cuando no les da resultado, se convierte en falso diálogo. Debe tener muy claro el mundo y este régimen: pa’ falso diálogo aquí nadie se presta”.

La única salida pacífica y de respeto a la Constitución –para utilizar dos fundamentos de la Mesa Política del FA- es que se convoque a “elecciones libres” como reclama la oposición venezolana y buena parte de la comunidad internacional. Es también una garantía al chavismo si es capaz de ganar en buena ley sin amañar los comicios.

Es por eso que consideramos de recibo la propuesta que este domingo de mañana, en su audición radial en M24, hizo el expresidente José Mujica, sin contrariar al gobierno de Vázquez. Para el exmandatario, en Venezuela se impone una elección con el control del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. “Como está la situación, por disparatada que parezca la propuesta de elecciones totales hecha por Europa, mal que mal daría una salida, pero debería sumarse un monitoreo de la ONU”, dijo.

Es sin duda el mejor camino para saber quién en Venezuela tiene la legitimidad para gobernar.