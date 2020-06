Cotelo pidió disculpas a riverenses y La mesa de los galanes consideró un exceso la denuncia penal

Después de la polémica que surgió a raíz del cuplé a Rivera que hizo el pasado 22 de mayo el personaje Edison Campiglia, encarnado por Rafael Cotelo en La mesa de los galanes de FM Del Sol, y la denuncia penal que realizó el exdiputado por el Partido Nacional, Fernando Araújo junto a otros riverenses, los conductores del programa se refirieron al hecho este lunes.

"Lo primero y principal es que a cada una de las personas que se hayan sentido ofendidas e insultadas por mis palabras a través del personaje de Edison Campiglia, particularmente a los rivererenses, les pido disculpas y lamento profundamente haber generado ese dolor", comenzó Cotelo.

Inmediatamente después señaló, para quienes no lo conocen, que el personaje de Campiglia representa todo con lo que él no está de acuerdo, piensa lo opuesto que él, "vomita ignorancia y estupidez", que tiene un "exceso de miseria moral" y que es "un ventajero sin escrúpulos". "Es un malandra fracasado con ínfulas que muestra su violenta idiotez de manera gratuita. De eso intentamos reirnos y no de sus víctimas", agregó, y señaló que muchas veces esas víctimas son sus propios compañeros de trabajo, "muchos de ellos amigos, y algunos hermanos".

Cotelo señaló que no pretende que quienes "detestan al personaje" o a sí mismo cambien de opinión, pero sí que quede claro que las opiniones de Campiglia no son representativas de lo que ni él ni el resto de los integrantes del programa piensan.

"Pido disculpas", reiteró antes de terminar.

"Un exceso"

Inmediatamente tomó la palabra Jorge Piñeyrúa, otro de los conductores del programa, quien señaló que las disculpas son de parte de todo el equipo. "Más allá de las disculpas me parece un exceso esto de la denuncia penal. No es ahí donde se deben discutir estas cosas pero vamos a estar a la orden de lo que la Justicia disponga", agregó.

En la misma línea opinó Diego González. "Nos podemos equivocar y eso lo define la audiencia. No vamos a permitir que se nos cargue con un delito porque no lo fue. Me parece una exageración. No es el lugar para discutir lo que es bueno o malo en el humor", dijo.

Los conductores aclararon también que ni Pablo Aguirrezábal ni Gonzalo Eyherabide siguen formando parte del programa, ya que ambos aparecen en la denuncia.

Lo que pasó

El cuplé de Campiglia decía, entre otras cosas: "La xenofobia la debemos combatir, está pasando algo terrible en la frontera. El 'covichino' se empezó a descontrolar y ahora la gente está malaza con Rivera. El que mató a todos los indios una vez por el bien de nuestra patria fue Rivera, yo me imagino que nos van a entender si les pagamos hoy con la misma moneda", decía la canción y agregaba que "a lo mejor" lo que se podría hacer es "declararlos territorio brasilero".

"Te pido Bolsonaro el riverense en promedio es retardado, te lleva el tupper si le decís hisopado", continuó Cotelo, siempre dentro del personaje de Campiglia.

El episodio fue denunciado por contener una "serie de manifestaciones que no solamente son discriminatorias para las personas nacidas en ese departamento, sino que constituyen una apología de delitos; el genocidio de la raza charrúa; del homicidio; del narcotráfico; entre otros, que ameritan sanción penal", según afirma el texto de la denuncia presentada ante la Jefatura de Rivera y a la que accedió El Observador.