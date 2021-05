La "meseta" de dos semanas: qué indicador mira el GACH y cómo se relaciona con la proyección del MSP

"Como venimos diciendo desde Semana Santa hay una especie de meseta. El número de casos activos ha estado estabilizado o en descenso, y hace predecir de dos a tres semanas de casos estabilizados en cantidad, en ingresos a CTI y en lo que lamentablemente ocurre en casos que tienen evolución hacia la muerte". Esta es la lectura del Ministerio de Salud Pública (MSP) de cara al corto plazo, según señaló en conferencia de prensa el director genral de Salud, Miguel Asqueta.

La cartera apuesta a la vacunación y sostiene que "es probable" que a fines de mayo la inmunidad esté en un porcentaje "muy importante" que "asegure niveles de inmunidad". Esta semana anunció un progresivo retorno a la atención presencial en la salud, mientras que la semana pasada el presidente Luis Lacalle Pou y el ministro de Educación, Pablo da Silveira, informaron sobre un cronograma para la vuelta a clases presenciales en determinados sectores para "priorizar a los más vulnerables".

Al mismo tiempo el área de Modelos y Datos del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) elaboró un informe que publicó la semana pasada. Allí trazó una correlación entre el R —tasa de reproducción de la enfermedad— y el índice de movilidad —que se obtiene al restar un factor de permanencia en los hogares a la suma de asistencia a espacios de trabajo y comercios no esenciales—. "El número de reproducción R sigue la tendencia del índice de movilidad visto 18 días atrás", estableció el grupo coordinado por el matemático Fernando Paganini.

Grupo Asesor Científico Honorario

El GACH señaló que el R actual responde a la movilidad registrada 18 días atrás

¿Qué quiere decir? Que la tasa de reproducción de la enfermedad registrada este martes responde al promedio semanal de movilidad que tuvo lugar el pasado sábado 17 de abril. El R —que indica a cuántas personas contagia cada positivo de covid-19— está por debajo de 1 desde el 29 de abril. Siempre que está por debajo de esta línea indica una desaceleración de la epidemia, y una permanencia por varios días debajo de ella repercute en una reducción de los casos. Por el contrario, siempre que supera el valor de 1, las infecciones crecen.

"Siguiendo esta línea de razonamiento, teniendo en cuenta solamente la movilidad, no es esperable continuar con una reducción del número de reproducción y de los contagios sino que se estaría posiblemente comenzando una nueva etapa de aumento de los contagios", escribió el GACH el 26 de abril. Miraba una pendiente registrada en la movilidad que alcanzó un pico el 18 de abril.

Al final del martes —con la detección de más de 2.800 casos— el R repuntó luego de dos días de registrar cifras de contagios confirmados por debajo de los 2.000. En las dos jornadas hubo menos cantidad de tests realizados a raíz del feriado no laborable. La tasa aún permanece por debajo de 1, en 0,93. La enfermedad no crece. Si se mantiene la correlación entre ambos indicadores con un retraso de 18 días, el R tendrá un pico este jueves, en correspondencia a la movilidad registrada el 18 de abril.

Luego de ese día la movilidad cayó y se estabilizó en un nivel similar al registrado los siete días previos a la Semana Santa, a comienzos de la cual Lacalle Pou encabezó la conferencia de prensa en la que anunció varias restricciones a la movilidad. El último dato disponible de Google —que mide la actividad de los usuarios que tienen activado el historial de ubicaciones— es al 1° de mayo (feriado por el Día Internacional de los Trabajadores), fecha en que tuvo lugar una importante caída de la movilidad, proporcional a la variación registrada en el feriado del Viernes Santo.

Cuando el MSP predice una meseta de la enfermedad en dos o tres semanas, se condice con la meseta en la movilidad desde el 19 de abril.

En su informe el GACH aclaró que no tuvo en cuenta el proceso de vacunación llevándose a cabo en paralelo. ¿Cuándo ese factor va a permitir un desacople entre la movilidad y el R? Consultado por El Observador, el matemático Marcelo Fiori no se atrevió a aventurar una fecha. No obstante, aclaró: "Nada hace pensar que el R deje de tener ese comportamiento de acompañar aproximadamente la movilidad, en estos próximos días".

"Esta proyección se debe continuar monitoreando debido al extremadamente delicado escenario que se enfrentaría en caso de comenzar una nueva escalada de contagios a partir de los números actuales", alertó el GACH la semana pasada.