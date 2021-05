La millonaria cifra que las estrellas de Friends cobraron por el episodio de reencuentro

Friends: The Reunion muestra a las estrellas Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry y Matt LeBlanc de regreso al set para un reencuentro 17 años después del episodio final de la serie.

Una serie de figuras invitadas, como Justin Bieber, Lady Gaga y David Beckham, se sumaron al especial de 105 minutos, presentado por James Corden en HBO Max el pasado 27 de mayo y que se podrá ver en Uruguay desde el 29 de junio, cuando la nueva plataforma aterrice en nuestro país.

Pero además de la emoción, también estuvieron los negocios: según publica The Wall Street Journal, cada uno de los seis protagonistas se desembolsó por el especial unos U$S 2,5 millones.

En un principio se ofreció un millón por cabeza, pero el reparto lo rechazó en conjunto. Eso era precisamente lo que cobraban por cada episodio durante las dos últimas temporadas.

Los actores también fueron, en este caso, productores ejecutivos del especial.

Audiencia

El estreno del programa fue visto por el 29% de los hogares conectados a streaming en Estados Unidos, una cifra apenas tres puntos por debajo del film Wonder Woman 1984, que ostenta el récord del más visto en la historia de esta modalidad. Así lo revela un estudio de la empresa especializada TVision, aunque excluye PCs y celulares, según informa el sitio de Variety.

La audiencia concentrada por la reunión de Friends en su estreno quedó aún más de relieve si el estudio se compara con el 16% obtenido por Mortal Kombat, el pasado 23 de abril, cuando llegó en simultáneo con su proyección en salas.

Ya en los días previos a su emisión, la demanda por Friends (la serie) en todo el mundo aumentó rápidamente.

Un informe de la consultora Parrot Analytics, que publica el sitio TodoTVNews, indica que Friends fue el cuarto programa general más demandado en el mundo, solo detrás de Game of Thrones, Attack on Titan y La Casa de Papel, y el octavo más demandado en EE.UU., detrás de Los Simpsons y por delante de The Mandalorian.

La serie subió 13 puestos en el ranking mundial y 32 puestos en el ranking local durante los últimos 30 días.

Vale la pena mencionar que China censuró el capítulo estreno y fueron cortadas las apariciones de Lady Gaga, Justin Bieber y la banda BTS, todos "culpables" de haber ofendido a Beijing de algún modo en el pasado. De la censura dieron cuenta los fans chinos, que expresaron su enojo en las redes locales. Friends tiene una enorme audiencia en ese país, donde muchos jóvenes atribuyen al show el mérito de haberlos llevado a aprender el inglés.

Por otra parte, Spotify informó que se registró un fuerte incremento en la reproducción de las canciones y playlists referidos a la serie tras el estreno del programa especial.

La icónica canción I'll Be There for You, de The Rembrandts, acumuló más de 137 millones de reproducciones en todo el mundo, mientras que la playlist oficial de la serie experimentó un aumento del 80% en las transmisiones en la última semana en comparación con la semana anterior. De hecho, según la compañía sueca, las transmisiones de la playlist son casi un 4000% más altas en la plataforma este año, comparándolo con los datos de hace tres años atrás, y más de un 200% que en el mismo período del año pasado.

Estrenada en Estados Unidos el 22 de septiembre de 1994 por la NBC local, el episodio piloto se transmitió entre Mad About You y Seinfeld, y fue visto por casi 22 millones de televidentes. El éxito fue creciendo hasta alcanzar las 10 temporadas, con 236 episodios y una audiencia final de 52 millones de personas. Desde entonces se convirtió en un fenómeno de culto global. Se calcula que durante los 10 años de emisión generó u$s 4000 millones y desde su finalización 1000 millones anuales.

(El cronista)