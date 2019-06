La motivación del peruano Zambrano para el sábado: "Enfrentar a Suárez y a Cavani"

El defensa peruano Carlos Zambrano ha soñado con un regreso glorioso a la selección de su país y una gran posibilidad para que se le empiece a cumplir es en el partido contra Uruguay de los cuartos de final de la Copa América el sábado a la hora 16.



"En los últimos compromisos frente a Uruguay hemos conseguido buenos resultados y además sabemos que en esta Copa ya no podemos perder más porque nos devolvemos a casa", dijo el zaguero de 29 años.



Zambrano, que estuvo exactamente tres años y tres meses fuera de la selección peruana por decisión del cuerpo técnico de Ricardo Gareca, consideró que medirse ante los uruguayos Édinson Cavani y Luis Suárez tiene un significado especial para él.

"Enfrentar a Cavani y a Suárez me motiva mucho más. Uruguay es un gran equipo, que pelea mucho y tiene dos grandísimos atacantes como ellos", resaltó el jugador del Basilea suizo.



Zambrano reapareció con la selección peruana frente a Venezuela en la primera jornada del Grupo A de la Copa América en el encuentro que culminó empatado sin anotaciones.



En el triunfo por 3-1 frente a Bolivia salió lesionado y por ello no participó en el 5-0 que le endosó Brasil.



"El partido anterior fue un resultado muy negativo que hace ver muy mal a la defensa, tenemos que corregir muchos errores", señaló.



Sin embargo, contó que después del humillante revés hubo reuniones privadas en la Blanquirroja y que los jugadores hicieron algo así como un examen de conciencia.



"El fútbol te da revanchas, esperamos que este sábado sea una de las nuestras y podamos tener un buen resultado. La cosa es no perder la actitud. Se puede perder, pero luchando, no como lo hicimos ante Brasil", agregó.



El zaguero aceptó que Uruguay, además de tener a Cavani y a Suárez en el ataque, tiene un equipo con otros puntos fuertes.



"La pelota parada siempre ha sido muy fuerte en la selección uruguaya, la trabajan bien, y además juegan de memoria".



En lo que respecta a unos supuestos audios de WhatsApp que filtraron los medios peruanos después de la derrota con Brasil, y en los que hay una supuesta indisciplina del jugador André Carrillo, Zambrano los señaló como una mentira.



"Siempre salen cosas así cuando hay derrotas, que se pelea un compañero con el otro, y siempre son mentiras para romper al grupo después de un resultado negativo", apostilló.



"Sobre la lesión sufrida por Jefferson Farfán, que lo sacó de la Copa América, dijo que se le debe dar total apoyo y respaldo al experimentado atacante.



"Hay que darle palabras de aliento ya que para un jugador es triste e incómodo perderse un torneo por lesión, y más tratándose de él, que es un gran jugador, un tipazo", reconoció.



En Perú es reconocida la amistad entre los dos. "Él es como un hermano para mí y para la mayoría del grupo".



Por último, Zambrano aseguró que en el fútbol hay muchas críticas cuando se pierde, y eso es normal, y que por lo tanto frente a Uruguay "es una bonita oportunidad para lavarnos la cara".

Fuente: EFE