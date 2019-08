La Noche de la Nostalgia en el Palacio Sudamérica fue interrumpida por dos disparos

Era la madrugada de este domingo –la Noche de la Nostalgia– y una banda de música tropical tocaba en vivo en el Palacio Sudamérica cuando se escucharon dos disparos. Los músicos se detuvieron en seco y la gente comenzó a correr.

Según contó a El Observador la fiscal que tomó el caso, Graciela Perazza, dos personas –un hombre y una mujer– resultaron heridas. La mujer recibió el balazo en una pierna, y ambos fueron internados en el Hospital Español.

Hasta el momento, no se pudo identificar al autor de los disparos, por lo que no hay ningún detenido. "Los policías no pudieron ingresar al local porque evaluaron que si lo hacían podía desencadenarse más violencia", explicó.

Hoy en @TelemundoUY: Dos personas fueron baleadas mientras bailaban en un boliche de la #Aguada. El local tuvo que se desalojado. pic.twitter.com/PUWg5MGhfL — Miguel Ángel Chagas (@miguechagas) August 25, 2019

Ahora, Perazza aguarda por el "segundo informe policial" para interrogar a las víctimas y esclarecer lo sucedido.