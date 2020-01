La noche en la que Kobe Bryant se ganó un premio Oscar

Este domingo el mundo de los deportes está de luto: murió Kobe Bryant. El jugador de 41 años se estrelló contra una colina de California mientras viajaba en su helicóptero privado. Otras cinco personas murieron en el accidente.

Bryant será recordado por una carrera meteórica en la NBA –obtuvo cinco anillos de campeón–, pero también por llevar una vida expuesta a los medios de comunicación y con otros logros por fuera del deporte. Uno de ellos llegó en febrero de 2018 cuando el jugador obtuvo el premio a mejor cortometraje animado en la entrega de los Oscar.

La obra se llamó Dear Basketball (Querido baloncesto) y fue escrita, protagonizada y narrada por Bryant. Todo empezó con un poema que el jugador escribió en 2015 para anunciar su retiro de las tablas. La pieza se publicó por primera vez en The Player's Tribune.

El corto hace un repaso por la vida y trayectoria de Bryant desde que era un niño que jugaba con pelotas hechas con trapos y soñaba con competir en las grandes ligas.

"Mi amor por el básquetbol es tan profundo que le di todo de mí: mi mente y mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Me enamoré del deporte siendo un niño de seis años y nunca imaginé lo que encontraría al final del túnel. Solo me veía a mí mismo tratando de salir de él", relata el jugador en el corto. Y agrega: "No importa lo que venga después, siempre seré ese niño que enrollaba sus medias y las lanzaba al tacho de basura".

