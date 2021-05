La nueva serie de Game of Thrones mostró sus primeras fotos oficiales y presentó a sus protagonistas

De a poco comienza a subir la anticipación por el estreno de la serie House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones que HBO estrenará en 2022, y que se trata de una historia ambientada dos siglos antes de la serie que terminó en 2019. House of the Dragon contará parte de la historia de la familia Targaryen, los viejos reyes de Poniente, la tierra ficticia donde se desarrolla la historia.

La serie anunció el inicio de su rodaje el pasado 26 de abril, y ahora se presentaron sus tres primeras imágenes oficiales, que sirven también como el primer vistazo a algunos de los personajes principales de esta nueva serie. En la primera se ve a la dupla de Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) y su tío, Daemon Targaryen (Matt Smith), que para los fanáticos resultarán similares en apariencia a otros personajes de la misma familia que aparecieron en Game of Thrones, con sus pelos platinados, su ropa oscura y con guiños a los dragones, la criatura que sirve como símbolo de la familia, y que refiere a las bestias cuyos integrantes son capaces de cabalgar. Princesa Rhaenyra Targaryen y Príncipe Daemon Targaryen. #HouseoftheDragon pic.twitter.com/rmMcHuySB4 — HBO Latinoamérica (@HBOLAT) May 5, 2021 Ella es la heredera al trono al comienzo de la serie, mientras que su tío (hermano menor del rey) es uno de los principales caballeros de Poniente. Ambos tienen sus propios dragones, y serán piezas clave en una guerra civil entre los Targaryen que será uno de los puntos clave de la serie. En la segunda imagen se ve a Corlys Velaryon (Steve Toussaint), conocido como La serpiente marina, y uno de los navegantes más prolíficos de Poniente, algo así como un equivalente ficticio a Cristóbal Colón, ya que en sus travesías descubre nuevas tierras y se convierte en un explorador de los confines del mundo. En la serie se lo verá luego de esos viajes, convertido en político y miembro de la corte real. The Sea Snake. #HouseoftheDragon pic.twitter.com/a3NnhCH0lj — HBO Latinoamérica (@HBOLAT) May 5, 2021 En la tercera y última, los protagonistas son una pareja de padre e hija. Otto Hightower (Rhys Ifans) comienza la serie como Mano del rey, es decir, como su consejero más cercano y confiable, algo así como un primer ministro o canciller del reino. Su hija, Alicent (Olivia Cooke) es la esposa del rey, Viserys, y madrastra de Rhaenyra. Alicent Hightower y Otto Hightower. #HouseoftheDragon pic.twitter.com/nlrLJtQkx7 — HBO Latinoamérica (@HBOLAT) May 5, 2021 La serie se basa en parte del libro Fuego y sangre, publicado en 2018 como el primero de dos volúmenes que cuenta la historia de los Targaryen desde su conquista de Poniente hasta su caída un par de décadas antes del inicio de Game of Thrones.