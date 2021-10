La obra del Ferrocarril Central llegó a la mitad: cuándo se prevé que esté lista

El Fideicomiso Financiero CAF-AM Ferrocarril Central elevó ante la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) el informe del tercer trimestre de 2021, en donde se da cuenta sobre la marcha de la inversión.

La obra del Ferrocarril Central que unirá la segunda planta de celulosa de UPM, en Paso de los Toros, con el puerto de Montevideo, contaba con un avance efectivo de 49,9%, frente a un 66,05 % que era lo establecido en el plan actualizado a setiembre de 2020. El desfasaje que hoy existe se debe principalmente a las demoras en las expropiaciones de tierras que tuvo el Ministerio de Transporte (MTOP). También a retrasos en la definición del ancho de la vía del ferrocarril y en la aprobación final del diseño de la vía férrea; que afectaron volúmenes y definición final del proyecto, se explica.

“Actualmente se ha llegado a una definición final de la vía y la puesta a disposición de los padrones (expropiaciones) ha finalizado. El contratista EPC continua con la ejecución de las obras aplicando planes de aceleración para compensar parcialmente los retrasos en el cronograma de construcción”, dice el reporte.

Por otro lado, el pasado 29 de setiembre se firmó la adenda al contrato PPP entre Grupo Vía Central (GVC) y la Administración Pública Contratante (MTOP). La misma otorga una ampliación del plazo para ejecutar las obras principales por 8 meses (hasta el 24 de mayo de 2023) y 6 meses adicionales (hasta el 24 de noviembre de 2023) para culminar las obras accesorias.

Leonardo Carreño

Obra en zona de Capurro. (Archivo)

“Adicionalmente, dentro de la adenda al contrato PPP se establece que cada parte renuncia a promover cualquier reclamación administrativa, jurisdiccional o arbitral contra la otra, que se haya originado por hechos, actos u omisiones ocurridos hasta la fecha de la firma de la modificación del contrato PPP”, agrega el informe.

“Se destaca que el ingeniero independiente confirma que al día de hoy es alcanzable la culminación de obra para el 24 de mayo de 2023”, agrega.

Hasta la fecha se han ejecutado en todos los tramos desvíos de servicios afectados y movimiento de suelos, acopio de balasto y subbalasto, se ejecutaron actividades en alcantarillas, drenajes, puentes y en el cercado de faja, y continúan las actividades en las trincheras Capurro, Las Piedras, Ruta 102 y Calleros. También se mantiene la producción de durmientes y la soldadura de barras largas soldadas, dice el informe. En tanto, la resolución sobre los proyectos ejecutivos de los puentes del río Santa Lucía y río Yí se encuentra aún bajo análisis.

El financiamiento

Al cierre del tercer trimestre el Fideicomiso CAF-AM Ferrocarril Central había realizado nueve desembolsos por unos US$ 106 millones. En tanto, los otros confinancistas senior desembolsaron en conjunto un total de US$ 245 millones.

El financiamiento estuvo acompañado por aporte de fondos propios del consorcio Vía Central por US$ 35 millones, aporte de deuda subordinada por US$ 45 millones, deuda subordinada de los sponsores por US$ 4 millones y adelantos de PPD por un total de US$ 60 millones (pagos por disponibilidad adelantados según PPP), en cumplimiento de la relación mínima acordada.