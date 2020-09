La opinión de Lacalle sobre el pase de año escolar y lo que dijo sobre el paro del PIT-CNT

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se refirió este miércoles a la propuesta que están estudiando las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) sobre un pase de año generalizado en Primaria y dijo que aunque respeta "la autonomía de la educación" entiende que "evaluación tiene que haber", aunque apoya la idea de que se evalúe como un mismo ciclo los años lectivos de 2020 y el 2021.

"Mi visión es que, aun estando en un año muy particular, tenemos que buscarle un mecanismo de evaluación. Porque la falta de evaluación, ¿a quién perjudica? Perjudica al alumno. Al que es hijo de ustedes que va a un centro educativo, ¿les gustaría que le dijeran "pasa, pasa" si no pudo aprender? Obviamente que las exigencias de este año tienen que ser sensiblemente menores a las exigencias de un año normal. Por eso allí hay algunas ideas que hablan de 2020-2021, de hacer extendida la evaluación hasta el año que viene, me parece que eso es sentido común", sostuvo el mandatario en una nueva visita a la Expo Prado.

Para Lacalle Pou la complejidad en ese sistema de evaluación de dos años radica en los alumnos de sexto año de escuela, que en 2021 ya pasarán a ser estudiantes de Secundaria. El presidente cree que "hay que buscar una definición puntual" para estos estudiantes. "Obviamente ustedes saben que la educación tiene autonomía. Sin perjuicio de lo cual, nuestros representantes seguramente impulsen esto que estamos hablando", remató.

Además, aseguró que la ida a clases seguirá siendo voluntaria hasta que pase la emergencia sanitaria. El nacionalista cree que es un contrasentido que el gobierno obligue a las familias a llevar a sus hijos a los centros educativos mientras todavía rija la emergencia.

Camilo dos Santos

Por otro lado, el mandatario fue consultado sobre el paro general del PIT-CNT de este jueves y señaló que los sindicalistas "están en todo su derecho" de tomar esta medida. Lacalle explicó que el Poder Ejecutivo ha mantenido diálogo con la central sindical en estos meses pero aclaró que el hecho de que haya teléfono abierto no significa que en el gobierno estén de acuerdo con los reclamos del PIT-CNT.

"El derecho a huelga hay que defenderlo. Así que están en todo su derecho, nos guste o no la plataforma. Nosotros somos gente de diálogo. Es inconducente que diga si es lógico, si es justo. El teléfono funciona con todo el mundo", afirmó el presidente.