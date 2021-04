La “pequeña alteración en la burbuja” de Cohen para abrazar a su nieto sin tapabocas

Uno de los coordinadores del Grupo Asesor Científico Honorario, Henry Cohen, contó una “situación personal” para ejemplificar cómo uno debe comportarse una vez que reciba las dos dosis y pasen los 14 días necesarios para estar completamente inmunizado.

Si bien se pueden hacer “pequeñas alteraciones” a la burbuja a nivel del contacto con la población en general es necesario mantener todas las medidas no farmacológicas ya conocidas: tapabocas, distanciamiento, lavado de manos.

Sin embargo, dentro de la burbuja familiar se pueden hacer algunos pequeños cambios.

“El viernes próximo cumplo catorce días de mi segunda dosis, tengo muchas ganas de abrazar a mi nieto sin tapabocas, y lo voy a hacer; no creo estar corriendo ninguna clase de riesgo”, dijo Cohen ante la comisión de seguimiento de la pandemia que trabaja en la Cámara de Senadores según consta en la versión taquigráfica.

De todos modos, aclaró que eso es a nivel personal. “Una pequeña alteración de mi burbuja que yo puedo hacer por haber recibido una vacuna que tiene un altísimo porcentaje de chances de haberme inmunizado dos semanas después de haber recibido la segunda dosis, lo que se llama vacunación completa”, explicó.

Respecto a la población en general dijo que hay que “seguir tomando medidas hasta tanto no lleguemos a esas cifras de las que hemos hablado en estos meses”, en referencia a la inmunidad de rebaño y la necesidad de que el 70% de la población esté totalmente inmunizada.

“Esta es una situación pandémica en la cual lo que me afecta a mí le afecta a cada uno de los que me rodea, le afecta al país, le afecta a los países vecinos y le afecta a todo el planeta. El problema de la pandemia de la covid-19 no estará resuelto sino hasta que lo esté a nivel mundial; seguramente, esta es una verdad con la que nadie podrá discrepar”, sentenció.