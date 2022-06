La polémica frase de Fernando Niembro en un partido, y la todavía más polémica justificación que dio

El partido por la tercera fecha de la Liga argentina entre San Lorenzo y Arsenal terminó 3 a 3, pero el momento más comentado del partido no sucedió en la cancha, sino en una de las cabinas de transmisión. El comentarista Fernando Niembro, parte del equipo de la transmisión de la cadena ESPN, lanzó al aire una polémica frase tras la jugada del primer gol que desató críticas para el periodista, y motivó una justificación de su parte aún más polémica.

El marcador del partido empezó con un gol de Arsenal que fue validado por el VAR luego de más de un minuto de análisis de parte del juez del encuentro. Esa situación hizo que Niembro, de 74 años, comenzara a hablar al respecto: "muchachos del VAR, no se enamoren por favor, vayan a jugar rápido el partido. Fue clarita la jugada. No sé si se aburren, quieren participar, qué sé yo... Es clarita la jugada. Ojo que soy defensor del VAR a muerte yo. Es necesario en el fútbol argentino".

Pero cuando el relator Federico Bulos intentó retomar su comentario, Niembro volvió a meterse: "El problema es creer que es una chica de 17 años".

Sorprendidos por su comentario, sus colegas reaccionaron, lo que motivó a Niembro a intentar aclarar la frase. "Digo, esa es la etapa del enamoramiento, 17 ó 18 años, cuando uno consigue novia. Que el VAR no sea la novia de los árbitros", comentó el veterano periodista.

Más llamativa fue su explicación al ser consultado sobre la frase por el diario deportivo argentino Olé. ""No tengo la menor idea de lo que se está diciendo. Uno se puede enamorar de una chica de 17 años, ¿cuál es el problema?", se justificó Niembro. "No es menor de edad. Si se puede votar desde los 16. No tengo ningún comentario para hacer", concluyó.