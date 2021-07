La polémica película que descompuso al público en Cannes: de qué se trata COW y por qué tanto revuelo

El Festival de Cannes gira alrededor de obras cinematográficas que esperan ser reconocidas por sus pares, y nunca se sabe qué esperar de los proyectos que serán presentados. Desde una película inesperada que se roba la atención de todos y actores desconocidos que se ponen en primera plana, hasta directores icónicos que decepcionan con sus proyectos, todo puede pasar en el mayor festival de cine del mundo.

Este año, la película documental Cow, de Andrea Arnold, se llevó la atención de todos los espectadores de La Croisette, pero tal vez por las razones equivocadas. No es noticia que actualmente la problemática del abuso de la vida animal está más presente que nunca, films como Seaspiracy, Cowspiracy y What The Health son algunos ejemplos de proyectos que intentan visibilizar la problemática. Cow intenta sumarse a la lista.

De qué trata Cow, el nuevo documental sobre la industria alimenticia

El documental pone el foco particularmente en la industria láctea. Arnold, conocida por su acercamiento crudo y genuino a la vida de las mujeres con cintas como Fish Tank, Dulzura Americana y la serie Big Little Lies, intenta ahora comprender el sufrimiento de las vacas y entender los desafíos que enfrentan en el día a día, a modo de biografía de la vida repleta de abusos que estas llevan en los criaderos.

En la presentación del film, su directora dijo: "Esta es la historia de una realidad, la de una vaca lechera, y un tributo al inmenso servicio que nos brinda. Cuando miro a Luma, nuestra vaca, veo el mundo entero a través de ella".

La cinta, completamente libre de diálogos, busca que miremos el mundo a través de los ojos de las vacas. Lejos de satanizar a los granjeros, y sin recurrir a la sangre y la violencia gráfica excesiva, el film busca que dejemos de lado nuestras preocupaciones y egoísmos humanos para poner nuestra atención en los grandes sacrificios del mundo animal.

Qué paso en el festival de Cannes durante su proyección

Debido a sus imágenes intensas y crudas, muchos de los espectadores se vieron obligados a abandonar la función ya que no podían soportarlo. Sin embargo, otros lucharon contra las sensaciones de vértigo y náuseas, y se quedaron hasta el final para cerrar la función con grandes aplausos ante la original propuesta de Arnold.

#Cow es el documental de Andrea Arnold, sobre la vida rutinaria e inevitablemente triste de una vaca común explotada. Se despierta, come, da leche, tiene crías, y así hasta el fin de sus días. Varias personas se retiraron de la sala durante el visionado. #Cannes2021 pic.twitter.com/YJQ8T3ybtn — cinestesia (@cinestesialima) July 8, 2021

Lo que se considera violento y explícito va cambiando con los años, hoy en día el maltrato animal está bien alto en la lista de las cosas impresionables. Arnold decidió mostrar la situación de la industria láctea no mediante innuendos y eufemismos, sino muy gráficamente, abandonando toda intención de mostrar el tema desde la ceguera. Más allá de sus diversas reacciones, Cow es uno de los documentales más aclamados del Festival de Cannes 2021.

El documental tuvo su estreno mundial en el marco del festival el 8 de julio de 2021. Mubi adquirió los derechos de distribución de la película en el Reino Unido, Irlanda y Turquía. Sin embargo, en otros países todavía no existe un distribuidor confirmado, aunque se espera que muy pronto sea anunciado quién la traiga a Latinoamérica para finales de este año o inicios de 2022.

