La preocupación por Ancap y el argumento que tiene el gobierno para subir los combustibles

El Poder Ejecutivo todavía no resolvió qué hará con las tarifas de los combustibles en marzo. En las últimas semanas el viento se puso de frente para Ancap y sus dos principales variables -el petróleo y el dólar- aumentaron y le ponen presión a las finanzas de la principal empresa del Estado.

Una fuente del gobierno dijo a El Observador que se está “estudiando” el tema y que el último informe de Precios de Paridad de Importación (PPI) de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) reveló que “hay un problema” para los intereses de Ancap.

El PPI mensual de la Ursea supone el ejercicio (teórico) de importar combustibles y comercializarlos en el mercado doméstico como lo hace Ancap hoy por monopolio.

Con el cambio en toda la gobernanza y de funcionamiento para el mercado de combustibles, el Poder Ejecutivo se comprometió a tomar como insumo ese informe mensual de la Ursea, además de información de Ancap, para definir mensualmente los precios máximos de venta de los combustibles. Esto con el objetivo de que los consumidores uruguayos no paguen un sobreprecio por los combustibles, en un plan de acciones que irá instrumentando el Ejecutivo gradualmente en un plazo de tres años.

En febrero, el gobierno resolvió dejar sin cambios las tarifas de los combustibles para priorizar la recuperación de la actividad económica y los sectores productivos. En enero, habían subido las naftas y el precio del gasoil había quedado congelado.

Qué muestran los números

Para medir la eficiencia a la hora de refinar combustibles en Ancap, el gobierno mira el precio de los combustibles ex planta de La Teja. Esto es sin agregar los impuestos, mezcla de biocombustibles, tasas, y bonificaciones a distribuidores y estaciones que se agregan luego a los valores que paga el consumidor final.

El Observador tomó los dos principales combustibles que se comercializan en Uruguay (el gasoil común y la nafta Súper 95) y comparó la brecha entre el PPI y el margen que recibe Ancap por refinación en su planta de La Teja.

En el caso de la gasolina Súper 95, el precio teórico de PPI en febrero se ubicó en $ 22,9 por litro, casi $ 3 por encima de los $ 20,1 que mostró enero. En tanto, Ancap recibió por ese mismo litro de gasolina $ 20,43 en febrero, esto es $ 2,5 por debajo del precio teórico de importación de equilibrio.

En el caso de la gasoil la brecha entre el PPI ex planta y lo que recibió Ancap por producir este combustible la brecha en febrero fue mínima. En el primer caso, el precio que calculó la Ursea fue de $ 22,3 por litro para febrero, mientras que Ancap obtuvo por ese mismo litro de gasoil $ 22,17. De todas formas, en octubre, la brecha era de más de $ 7 meses a favor del PPI ($ 15,1 versus $ 22,18).

Ancap ya envió su informe de costos en planta alterando al Poder Ejecutivo por una situación financiera muy difícil en la medida que las tarifas no incorporen la evolución de los costos”.

La petrolera estatal tiene una proyección promedio para el crudo de US$ 50 por barril en su programa financiero, mientras que este lunes el crudo Brent cerró a US$ 68. Además, la cotización del dólar aumento 5% en lo que va del año y este lunes cerró en el promedio interbancario a $ 44,6.

El 70% de la paramétrica de costos del ente depende de esas dos variables. Un aumento de US$ 1 del barril Brent –sobre su referencia– tiene un impacto negativo para el ente de unos US$ 16 millones, mientras que una suba del tipo de cambio en $ 1 le afecta en US$ 26 millones. La refinería de La Teja procesa anualmente unos 16 millones de barriles por año.

El presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, declaró a Búsqueda la pasada semana que si se estuviera aplicando el mecanismo de PPI “a pleno” y “en una situación de normalidad completa”, como entre enero y febrero hubo un aumento significativo de los precios internacionales, la sociedad debería esperar que para marzo hubiera una suba de los precios locales.