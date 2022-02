La productora AM afirma que el show de La Vela no se mueve y responde a CAFO

El show de La Vela Puerca en el Estadio Centenario se convirtió en el eje de una disputa contractual entre la productora organizadora del evento, AM Producciones, y la Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO), el organismo encargado de la gestión del recinto deportivo, que ahora agregó un nuevo capítulo con un comunicado publicado por la empresa productora, en el que responde a las declaraciones de Ricardo Lombardo, presidente de CAFO, realizadas en el fin de semana, donde planteó la posibilidad de que el show se mueva de su fecha original del 19 de marzo para el 2 de abril.

Desde hace algunos días, ambas instituciones han intercambiado críticas, acusaciones y declaraciones, con CAFO buscando que el show de la banda se cambie de fecha, bajo el argumento de que el Estadio no puede ser utilizado en los diez días previos al partido que la selección uruguaya de fútbol disputará por la penúltima fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial de Catar contra Perú, para preservar el suelo de la cancha, señalando además que hay previstos partidos de competencias de Conmebol (Copa Sudamericana), lo que sumado a la realización de un acto a favor de la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, previsto para el 10 de marzo, no permitiría que estén dados los plazos para que la banda arme y desarme su escenario para el espectáculo.

Lombardo dijo al programa Punto de Encuentro, de Radio Universal, que el 2 de abril “es una fecha viable” para el concierto. “Desde el mes de diciembre, le dijimos por escrito, que esa fecha del 19 de marzo no se la podíamos confirmar porque tenemos un partido muy importante de la selección el 24 y no vamos a estar en condiciones de tener preparado el estadio para ese evento de una importancia superlativa", comentó Lombardo el pasado viernes.

“Para nosotros esa fecha estaría bien, esperemos que ellos hagan el planteo y ahí se fijará una nueva fecha para La Vela. Con un depósito de la productora en garantía porque nosotros no podemos seguir teniendo un juicio cada vez que se hace un recital”, agregó el presidente de CAFO.

Este fin de semana AM publicó una respuesta, en la que establece que el espectáculo de la banda, para el que ya se han vendido 11.000 entradas, "fue autorizado por la Intendencia de Montevideo (copropietaria del Estadio y miembro de CAFO) en el mes de diciembre de 2021, habilitación que se mantiene al día de hoy. La fijación y autorización por parte de la Intendencia de dicho concierto se informó a CAFO en diciembre de 2021, y en todo este tiempo al día de hoy, CAFO jamás dijo ni que la Conmebol fijaría partidos para el 16 de marzo, ni que la FIFA no permitía que se usara el Estadio diez días antes de un partido por las Eliminatorias".

La productora agrega que desde marzo de 2020 tiene un contrato de arrendamiento firmado con CAFO para usar el Centenario para espectáculos musicales, con un costo de US$ 250.000 anuales, que establece como únicos límites a la realización de espectáculos las fechas programadas para partidos de la selección, para los clásicos y para las finales de los campeonatos locales o internacionales que se jueguen en el Estadio ubicado en el Parque Batlle, "no contemplando la situación recientemente planteada de partidos fijados a último momento por la Conmebol", establece el comunicado de la productora.

"El contrato establece que el Estadio se debe entregar a la productora 7 días antes para armar el escenario y la productora tiene 3 días después del concierto para desarmar el escenario, y en ningún momento CAFO mencionó que hubiera ningún tipo de actividad para esas fechas que van del 12 al 22 de marzo. Hacemos énfasis en que en este espectáculo en particular la cancha no se utilizaría por lo que cualquier argumento en ese sentido es falso", agrega el texto, en referencia al argumento de Lombardo de la preservación del terreno para el partido contra Perú, que en caso de triunfo uruguayo decretará la clasificación a la Copa del Mundo para el equipo celeste.

AM asegura además que CAFO no tiene la potestad para arrendar el Centenario para el evento de la campaña del "Sí". La empresa señala que al tratarse de un evento con espectáculos musicales y con venta de entradas, "sólo podría hacerse legalmente si lo arrienda la productora, o si la productora cede el uso a dicha Comisión. Cualquier otra solución que pretenda CAFO sin consentimiento de la productora, hará incurrir a CAFO en responsabilidad por incumplimiento del contrato, el cual se hará valer ante el Poder Judicial".

La denuncia de AGADU

En sus declaraciones del viernes, Lombardo hizo referencia a una demanda contra la compañía productora por parte de la Asociación General de Autores del Uruguay (Agadu). A fines de diciembre el gremio de creadores denunció a la empresa por entender que ha incumplido con los pagos correspondientes a los derechos de autor de varios de sus afiliados. El presidente de CAFO contó que por el recital de la banda estadounidense Maroon 5, realizado en marzo de 2020, así como por los dos shows de No Te Va Gustar y por la presentación de Jaime Roos, todos estos ocurridos en diciembre de 2021, Agadu inició juicios contra el productor por el no pago de derechos de autor.

Eso llevó a la comisión administradora a exigir a AM depósitos en garantía para asegurar que si la Justicia no le da la razón a la productora sea la empresa la que pague lo que corresponde y no CAFO, ya que la reglamentación establece que los dueños del local son también responsables.

AM asegura que la denuncia surge de "una mala interpretación de Agadu respecto del cobro de los derechos de autor y la gestión de ésta como administrador. Agadu pretende que en los casos en que el productor contrate y le pague directamente al artista por su espectáculo y las obras sean de su autoría, también le pague el 10% de la recaudación bruta (porcentaje que no fundamenta, y que en otros países es entre 2 y 5%), como si fuera una suerte de tributo, por una supuesta representación del artista, extralimitándose en su rol de simple administrador de los derechos de autor propiedad de los artistas, arrogándose un derecho que la ley no le otorga".

La productora indica que en los espectáculos en cuestión pagó un total de US$ 1.800.000 en concepto de derechos de autor, así como un 50% del pago correspondiente al show de La Vela Puerca. "Ninguno de los artistas planteó ningún reclamo por los derechos de autor", señala el comunicado, en el que se afirma además, que tanto la Intendencia de Montevideo como CAFO y la AUF respaldaron ante la justicia la posición de la productora, "por lo que lo expresado por el Presidente de CAFO contradice la posición mantenida por su mandante en los estrados judiciales".