La quiebra del Banco Silicon Valley impacta en las bolsas del mundo

El Silicon Valley Bank (SVB) fue intervenido después de que sus acciones se desplomaran los días jueves y viernes pasados. Afrontaba graves problemas financieros que afectaron tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

El colapso impactó en los mercados mundiales con pronunciadas bajas de las acciones de bancos, empresas tecnológicas y se derramó a otras que nada tienen que ver con el ámbito bursátil ni el mundo digital.

No pocos analistas e inversores creen que puede convertirse en el inicio de una nueva crisis financiera. El fantasma de la crisis de las hipotecas de 2008 se paseó por los mercados bursátiles del planeta durante 48 horas y todos están atentos a qué sucederá el lunes cuando abran las bolsas de los países orientales, que lo hacen con varias horas de anticipación a las europeas y las estadounidenses.

Las acciones de SVB estaban dirigidas a empresas tecnológicas y científicas. El jueves se desplomaron un 60 % y el viernes otro 68 %. Llegado ese punto fue suspendida su cotización.

La sede del SVB es en Santa Clara, estado de California, y el Departamento de Protección e Innovación Financiera de California (FDIC) se hizo del control de la compañía el viernes por la falta de liquidez e insolvencia del banco. Es una medida para proteger los depósitos asegurados por el Estado y una manera de intentar evitar el pánico bursátil.

El banco contaba con activos de unos US$ 209.000 millones y depósitos por un valor aproximado de US$ 175.400 millones al fin de su ejercicio 2022. La intervención de la autoridad regulatoria lo pone como la mayor quiebra bancaria desde la crisis de 2008 y, por el monto de sus fondos y operaciones es una de las más importantes en la historia de Estados Unidos.

El 89% de los US$ 175.000 millones en depósitos del banco no contaban con seguros el 31 de diciembre de 2022, según la FDIC. Eso significa que el futuro de SVB lo deberá definir la autoridad regulatoria.

La oficina principal y todas las sucursales del Silicon Valley Bank reabrirán el lunes 13 de marzo. Quienes tengan sus depósitos asegurados tendrán pleno acceso a sus depósitos; sin embargo, es solo algo más del 10% de quienes operan con esa entidad financiera, según la FDIC, lo cual constituye un escenario que tanto ese banco como otros y sobre todo los operadores de Bolsas deberán seguir minuto a minuto.

Empresas como el fabricante de videojuegos Roblox Corp y el fabricante de dispositivos de streaming Roku Inc tienen cientos de millones de dólares depositados en el SVB. La compañía Roku cayó un 10% en sus acciones en las dos últimas ruedas.

Dean Nelson, CEO de la empresa Cato Digital, según la agencia Reuters, fue hasta la sede central del SVB, en Santa Clara, con la esperanza de obtener respuestas. Nelson dijo allí a la prensa que la empresa puede perder hasta su capacidad de pagar los sueldos de los empleados y cubrir los costos operativos.

"El acceso al efectivo es el mayor problema para la mayoría de las empresas de aquí. Para las startup, el dinero en efectivo es decisivo. El efectivo y el flujo de trabajo, poder tener la pista de aterrizaje es crítico", aseguró Nelson.

El colapso de ese banco es un enigma respecto de sus derivaciones. Hay quienes ven lo ocurrido como el aviso de una nueva crisis financiera. Otros, en cambio, dicen que la debacle es debida a problemas internos de la compañía y que no se extenderán al sector ni al resto de la economía.

"Las subidas de las tasas de interés están ralentizando la economía y eso está pesando sobre la economía estadounidense", comentó la economista Lauren Goodwin, de la firma New York Life Investments.

SVB había invertido el exceso de liquidez logrado durante la crisis del covid-19 en Bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo. Pero esos títulos pierden valor bursátil por el aumento de las tasas de la Reserva Federal.

El SVB anunció la venta de unos US$ 21.000 millones en los bonos que posee aunque eso le produjo un agujero de US$ 1.800 millones. También se planteó llevar adelante un plan para ampliar su capital en US$ 2.250 millones para compensar esas pérdidas.

El objetivo de SVB, según recogen varios medios especializados, según recoge la agencia Reuters, era aumentar sus activos para "aprovechar el potencial de subida de las tasas de interés a corto plazo, bloquear parcialmente los costos de financiación, proteger mejor los ingresos netos por intereses (NII) y el margen neto de intereses (NIM) y mejorar la rentabilidad".

Pero a la caída provocada por la venta se sumó que varios fondos de capital de riesgo y de inversión recomendaron a las empresas emergentes que retiraran su capital del banco. Esa presión llevó al colapso de jueves y viernes pasados.

Signature Bank, First Republic Bank y Western Alliance, entre otros bancos, fueron arrastrados por el temblor bursátil y sus papeles en las bolsas fueron suspendidos debido a las caídas. Los bancos estadounidenses perdieron más de US$ 100.000 millones de valor bursátil en las dos últimas ruedas, mientras que las entidades financieras europeas cayeron en su valor bursátil en alrededor de UD$ 50.000 millones, según un cálculo de Reuters.

